Se realizó La Feria de Artesanos y Emprendedores por el Día de la Mujer

Nogoyá

En la tarde de ayer, el marco del Día de la Mujer, se llevo a cabo una Feria de Artesanos y Emprendedores, en Plaza Libertad.

🎶💃La actividad tambien conto con sorteos y espectáculos en vivo: con Emilia Juarez, Agrupación de Baile Revolución Federal y el cierre musical de “Los Sin Rumbo”.

🤝Por ultimo, vale destacar que un excelente marco de publico se hizo presente para disfrutar de la jornada, que fue organizada por el Municipio de Nogoyá, a traves del Área de la Mujer, Género y Diversidad.

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