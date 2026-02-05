Quini 6: 13 apostadores ganaron más de $23 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

En el sorteo Tradicional salieron el 03-25-33-45-12-42. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $6.482.001.144.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 24-39-13-06-23-26. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 34-31-19-39-44-07. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.706.945.298.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 31-33-26-22-28-34. Hubo 13 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $23.578.495,62. Uno es de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.763 ganadores y cada uno percibirá $87.422,45. Fuente: El Once

