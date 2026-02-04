Confirmaron la ciudad donde se hospedará la Selección Argentina en el Mundial 2026

La AFA confirmó que Kansas será el lugar donde se concentrará la delegación durante gran parte del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Desde allí afrontará dos partidos del grupo y buscará reducir traslados para priorizar descanso y logística.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la Selección Argentina ya empezó a definir aspectos logísticos clave para su participación en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó cuál será la ciudad elegida como base de concentración durante la fase inicial de la competencia.

La delegación nacional se instalará en Kansas City, desde donde se trasladará para afrontar la mayoría de sus compromisos del Grupo J. La decisión apunta a optimizar tiempos de viaje, reducir el desgaste físico y contar con instalaciones adecuadas para entrenamientos y descanso.

Por qué eligieron Kansas City

De acuerdo con el comunicado oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, la elección se tomó tras distintos viajes de inspección realizados por integrantes del cuerpo técnico y del área administrativa. El análisis incluyó distancias entre sedes, infraestructura hotelera, canchas de entrenamiento y comodidades para toda la delegación.

El objetivo fue encontrar un punto estratégico que facilite la organización diaria en un torneo que, por su extensión geográfica, implicará traslados largos entre ciudades. En ese sentido, la ubicación de Kansas aparece como un punto intermedio dentro del calendario del seleccionado. Fuente: El Once

