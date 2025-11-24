Quini 6: 14 apostadores ganaron más de $24 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

En el Tradicional salieron el 18-21-16-40-27-19. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.696.937.067.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 36-14-18-00-19-02. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $3.089.761.511.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 27-00-02-17-06-40. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $7.310.347.497.

En el Siempre Sale hubo 14 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 36-40-30-04-41-06. Cobrarán cada uno $24.704.059,82. Uno es de Entre Ríos

En el pozo extra hubo 137 ganadores con seis aciertos que se llevarán $948.905,11. Fuente: El Once

