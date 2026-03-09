Quini 6: 35 apostadores ganaron más de $11 millones y tres son de Entre Ríos

En el Tradicional salieron el 13-10-37-21-06-00. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $780.000.000.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 27-18-34-06-04-01. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 33-29-43-05-27-37. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $1.341.431.701.

En el Siempre Sale hubo 35 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 25-36-28-19-14-16. Cobrarán cada uno $11.096.539,46. Tres son de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 630 ganadores y cada uno percibirá $246.031,75. Fuente: El Once

