Tras la lluvia, anticipan una semana más estable y con temperaturas en ascenso

A partir del martes, el tiempo se presentará más estable y con un ascenso térmico. Para esa jornada se prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 19°C de mínima y 29°C de máxima.

El miércoles continuarán las condiciones agradables, con registros térmicos similares, que se ubicarán entre 18°C y 29°C. Hacia el jueves, el calor comenzará a intensificarse levemente, con mínimas cercanas a los 20°C y máximas que podrían alcanzar los 31°C.

Para el viernes, en tanto, el aumento de temperatura será más notorio en la capital entrerriana, con una máxima de 32°C y mínima de 21°C, en una jornada que se presentaría mayormente despejada.

Finalmente, el sábado se anticipa una jornada estable y cálida, con temperaturas que rondarán entre 19°C y 31°C, consolidando una tendencia de tiempo mayormente soleado hacia el final de la semana. Fuente: El Once

