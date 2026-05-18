Quini 6: los grandes pozos quedaron vacantes y hubo 42 ganadores en el Siempre Sale

La próxima jugada del Quini 6 se realizará el miércoles 20 de mayo, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $10.850.000.000.

Los números sorteados

Tradicional

Números sorteados: 06 – 26 – 29 – 30 – 32 – 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.225.219.170

Con cinco aciertos: 20 ganadores, que recibirán $2.268.858

La Segunda

Números sorteados: 01 – 06 – 11 – 17 – 40 – 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.491.772.464

Con cinco aciertos: 32 ganadores, que recibirán $1.418.036

Revancha

Números sorteados: 02 – 08 – 10 – 20 – 41 – 43

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.715.115.088

Siempre Sale

Números sorteados: 12 – 13 – 14 – 15 – 22 – 35

Con cinco aciertos: 42 ganadores, que recibirán $9.695.590

Pozo extra

1.900 ganadores, que recibirán $81.578. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com