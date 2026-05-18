Quini 6: los grandes pozos quedaron vacantes y hubo 42 ganadores en el Siempre Sale
Lotería de Santa Fe
La próxima jugada del Quini 6 se realizará el miércoles 20 de mayo, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $10.850.000.000.
Los números sorteados
Tradicional
Números sorteados: 06 – 26 – 29 – 30 – 32 – 44
Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.225.219.170
Con cinco aciertos: 20 ganadores, que recibirán $2.268.858
La Segunda
Números sorteados: 01 – 06 – 11 – 17 – 40 – 42
Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.491.772.464
Con cinco aciertos: 32 ganadores, que recibirán $1.418.036
Revancha
Números sorteados: 02 – 08 – 10 – 20 – 41 – 43
Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.715.115.088
Siempre Sale
Números sorteados: 12 – 13 – 14 – 15 – 22 – 35
Con cinco aciertos: 42 ganadores, que recibirán $9.695.590
Pozo extra
1.900 ganadores, que recibirán $81.578. Fuente: El Once
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