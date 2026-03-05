Reforma laboral: cómo funcionará el blanqueo de trabajadores informales

El régimen está dirigido a empresas del sector privado que mantengan vínculos laborales iniciados antes de la promulgación de la ley y que aún no estén correctamente registrados.

Según el texto aprobado, la regularización podrá comprender tanto relaciones laborales completamente no registradas como aquellas que fueron registradas de manera parcial o incorrecta.

Reconocimiento de aportes para la jubilación

Uno de los puntos centrales del programa es el impacto que tendrá para los trabajadores regularizados.

La ley establece que quienes sean incorporados al sistema podrán computar hasta 60 meses de servicios con aportes, equivalentes a cinco años.

Ese reconocimiento permitirá completar los años de servicio requeridos para acceder a la jubilación. Sin embargo, esos períodos no serán considerados para el cálculo del haber inicial.

El abogado previsional Aníbal Paz explicó que esto implica que un trabajador que tenga la edad jubilatoria y cuente con 25 años de aportes podrá iniciar el trámite si se le reconocen los cinco años faltantes hasta completar los 30 años requeridos.

No obstante, el especialista aclaró que la jubilación se calculará únicamente sobre los años efectivamente aportados. Los meses regularizados se computarán sobre una base equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil.

Cómo afecta a empleadores

El nuevo blanqueo laboral también contempla incentivos para los empleadores que regularicen trabajadores.

Entre los beneficios se incluye la condonación parcial o total de deudas vinculadas con aportes y contribuciones a la Seguridad Social, además de la eliminación de multas y sanciones relacionadas con la falta de registración.

La ley establece que la reglamentación definirá los porcentajes de condonación, que en ningún caso podrán ser inferiores al 70% del total adeudado.

En antecedentes recientes, como el régimen previsto en la Ley Bases, se establecieron escalas de condonación según el tamaño de la empresa.

El abogado laboralista Nicolás Schick recordó a Clarín que la reglamentación anterior fijó una condonación del 90% para micro y pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, del 80% para medianas empresas y del 70% para el resto de los empleadores.

Además, agregó que se contempló un beneficio adicional del 50% de descuento sobre el saldo de deuda no condonado en caso de que el pago se realizara al contado.

Antecedentes y dudas sobre su efectividad

Un esquema similar había sido incluido previamente en la Ley Bases (N° 27.742), que establecía un plazo de 90 días para regularizar trabajadores informales.

Sin embargo, el resultado fue limitado. Menos de 2.000 empresas se acogieron al programa y se regularizaron alrededor de 18.000 trabajadores.

Las cifras resultaron bajas frente al tamaño de la economía informal en Argentina, donde la informalidad entre los trabajadores asalariados alcanza aproximadamente el 42% a nivel nacional.

Especialistas señalaron que uno de los factores que desincentivó la adhesión fue que la normativa anterior también contemplaba la condonación de multas y sanciones para quienes no regularizaban a sus trabajadores.

Además, muchas empresas debían reconocer indirectamente que pagaban salarios no declarados con ingresos en negro al adherirse al régimen.

Alcance del nuevo régimen

El nuevo blanqueo laboral establece un plazo de 180 días corridos desde la reglamentación de la ley para que las empresas puedan regularizar a sus trabajadores.

La regularización podrá incluir deudas que se encuentren en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial al momento de la publicación de la ley.

Durante ese proceso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los organismos de la Seguridad Social deberán abstenerse de iniciar determinaciones de deuda o labrar actas de infracción vinculadas con las relaciones laborales que estén siendo regularizadas.

Debate sobre indemnizaciones

Uno de los aspectos que todavía genera interrogantes es el impacto del blanqueo sobre una eventual indemnización por despido.

La ley no establece de manera expresa si los años regularizados deberán computarse para el cálculo de la indemnización.

En ese sentido, el abogado Aníbal Paz señaló que, en principio, se infiere que esos períodos deberían considerarse dentro de la antigüedad del trabajador.

Sin embargo, advirtió que la definición final dependerá de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Si la reglamentación excluyera esos años del cálculo indemnizatorio, podría generarse un aumento de la litigiosidad judicial, ya que una norma reglamentaria no debería modificar lo establecido por la ley. Fuente: El Once

