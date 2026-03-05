Se corta el suministro de petróleo de Irán: el peso que tiene a nivel mundial y cómo impacta en el precio del crudo

Donde Irán realmente exhibe su poderío es en la riqueza del subsuelo. De acuerdo con el Statistical Review of World Energy, la nación posee las terceras mayores reservas probadas de crudo del mundo, superando los 208.000 millones de barriles. Este potencial le permitiría, en un escenario sin conflictos ni sanciones, escalar rápidamente hasta los 4 millones de bpd, una capacidad ociosa que hoy queda neutralizada por el fuego cruzado en la región.

Las restricciones que enfrenta Teherán no son nuevas, pero el conflicto actual las tornó críticas. Desde la salida de los Estados Unidos del acuerdo nuclear en años anteriores, el régimen iraní viene operadon bajo un esquema de “economía de resistencia”, y las sanciones comerciales y financieras impuestas por Washington limitaron históricamente su acceso a tecnología de punta para la recuperación mejorada de crudo (EOR), mermando su eficiencia operativa en campos maduros.

El ranking global del oro negro

El tablero de la oferta global de crudo a inicios de 2026 ratifica la hegemonía del continente americano, con los Estados Unidos liderando la tabla con 22,7 millones de barriles por día (MMbpd) y una participación del 22% sobre el total global, de acuerdo al portal Statista. Le siguen Arabia Saudita (10,7 MMbpd) y Rusia (10,5 Mbpd), quienes han ajustado sus volúmenes bajo el paraguas de la OPEP+.

El resto del “top 10” lo completan Canadá (6 MMbpd), China (5,3 MMbpd), Irán (4,7 MMbpd) como sexto productor global, Irak (4,5 MMbpd), Brasil (4,3 MMbpd), Emiratos Árabes Unidos (3,3 MMbpd), y Kuwait (2,6 MMbpd). Estas cifras, validadas por fuentes como la Agencia Internacional de Energía (IEA), demuestran que aunque Irán es un actor de peso, su salida física del mercado es técnicamente compensable por la capacidad ociosa de otros grandes productores.

En el mapa de reservas -es decir el petróleo en condiciones técnicas y económicas de ser explotado-, Irán exhibe un poderío que su actual nivel de exportaciones no llega a reflejar. Según los últimos datos de la OPEP de este 2026, la nación ocupa el tercer lugar mundial en reservas probadas de crudo, con aproximadamente 208.600 millones de barriles.

Esta cifra sitúa a Irán solo por detrás de Venezuela (303.200 Mbpd) y Arabia Saudita (267.200 Mbpd), superando a potencias como Canadá e Irak. La mayor parte de esta disponibilidad se concentra en el suroeste del país, en campos gigantes como Ahvaz y Gachsaran, cuya ubicación estratégica cerca del Golfo Pérsico le otorga una ventaja logística natural que hoy se encuentra bajo el asedio de la tensión geopolítica.

Más allá del crudo, Irán es una superpotencia gasífera, poseyendo la segunda reserva probada de gas natural más grande del planeta, solo superada por Rusia. Con yacimientos monumentales como South Pars, el país produce cerca de 250.000 millones de metros cúbicos anuales, pero su capacidad exportadora es limitada debido a la falta de infraestructura de licuefacción (GNL) y las sanciones.

Actualmente, sus exportaciones se canalizan principalmente vía gasoductos hacia Turquía e Irak, lo que convierte cualquier interrupción en un problema de seguridad energética regional que trasciende al mercado del petróleo.

China y sus intereses en Medio Oriente

En este contexto de aislamiento occidental, China se consolidó casi como el cliente exclusivo de Irán. Datos de rastreo satelital de firmas como Vortexa señaladas por medios internacionales indican que el 91% de las exportaciones iraníes tienen como destino el gigante asiático, y este comercio se realiza mayormente mediante la “flota fantasma”, realizando transferencias de barco a barco en aguas internacionales para evadir los controles del Gobierno estadounidense, un flujo que ahora se ve amenazado por el bloqueo logístico.

El comercio con el resto del mundo es, por el contrario, marginal y fragmentado. Pequeños volúmenes logran filtrarse hacia refinerías aliadas mediante acuerdos de trueque, pero el grueso del mercado internacional formal ha dejado de recibir crudo iraní. Esta concentración de riesgo en un solo cliente (China) hace que cualquier interrupción técnica o bélica en las terminales tenga un impacto directo en el abastecimiento energético de Beijing.

Una baja prolongada de suministro obligaría a China a volcarse al mercado formal (Brent), aumentando la demanda global de barriles “en blanco” y eliminando el amortiguador de precios que el crudo solía proveer, lo que generaría un efecto inflacionario en toda la cadena logística global.

El efecto inmediato de esta baja temporal en los precios del crudo ya se siente en el barril Brent, que quebró la barrera de los u$s85 tras un proceso de un suave descenso registrado a lo largo de 2025. Los analistas de Goldman Sachs advierten que, si bien hay suficiente capacidad excedente en Arabia Saudita para cubrir los barriles perdidos, la “prima de riesgo geopolítico” se dispara ante la posibilidad de que el conflicto cierre el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del consumo mundial.

China ya conoce el costo de las intervenciones de los Estados Unidos en sus proveedores estratégicos. Tras el aumento del control estadounidense sobre el crudo de Venezuela a inicios de 2026 y la caída del régimen de Nicolás Maduro, Beijing vio cómo su principal fuente de crudo barato en América Latina se reconvertía hacia el mercado norteamericano.

Según analistas de aquella situación, China venía intentado mitigar este golpe acumulando inventarios récord (cerca de 82 millones de barriles en buques cisterna), pero la pérdida simultánea de Venezuela e Irán dejaría a Xi Jinping en una posición de exposición energética inédita frente a Washington, uns situación que obliga a tner en cuenta el aspecto geopolítico del conflicto. .

La presión sobre los precios internacionales

Más allá del movimiento de los últimos días al alza del precio del crudo, las proyecciones más audaces ya no descartan un retorno a las tres cifras por barril. Consultoras de renombre como RBC Capital Markets e ICIS vienen advirtiendo en las últimas horas que, si el conflicto bélico escala hacia un cierre total del Estrecho de Ormuz, el barril Brent superará los U$S 100 de manera inmediata.

Ajay Parmar, director de energía de ICIS, sostiene que la parálisis de esta arteria —por donde transita el 20% del petróleo mundial— generaría un shock de oferta que ningún aumento de producción en la Argentina o Brasil podría compensar en el corto plazo, empujando la economía global hacia un escenario de estanflación.

Para la Argentina, este escenario presenta una dualidad económica compleja. Por un lado, el aumento del precio internacional mejora la rentabilidad de las exportaciones de Vaca Muerta, que este año alcanzó niveles récord. Por otro lado, el encarecimiento de los fletes y de la logística global presiona la inflación interna a través de los costos de importación de combustibles como el Gas Natural Licuado o combustibles líquidos como gasoil y fuel oil que el país todavía requiere.

La tensión con Israel escaló a un punto donde las infraestructuras petroleras se convirtieron en objetivos estratégicos, y un ataque directo a lo campos y las refinerías iraníes no solo quitaría crudo del mercado, sino que obligaría a Irán a importar combustibles para su propio consumo interno, invirtiendo su rol en la balanza comercial energética y profundizando el reordenamiento energético en el mercado regional.

Desde la Casa Blanca, la administración estadounidense busca equilibrar su apoyo a Israel con la necesidad de mantener los precios de los combustibles bajo control. El uso de las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) es una carta que ya se mencina para mitigar el salto en los precios, aunque su efectividad es limitada frente a una interrupción prolongada que involucre a otros actores del Golfo Pérsico.

La resiliencia de la oferta global, sin embargo, es mayor que en crisis anteriores, según advierten los analistas. La producción récord de países fuera de la órbita de conflicto, como Brasil, Guyana y los propios Estados Unidos, actúa como un amortiguador técnico. Sin estos competidores, la salida de Irán del mercado habría empujado el barril por encima de los U$S 100 de manera casi instantánea, un escenario que por ahora parece contenido.

Es que a pesar de la alta tensión bélica, el mercado petrolero de este inicio de 2026 cuenta con un factor de alivio inusual: un superávit de oferta que los organismos técnicos, como la IEA y la EIA (la Administración de Información Energética de Estados Unidos), estiman en cerca de 3,7 millones de barriles diarios.

Esta abundancia se atribuye a una combinación de factores, principalmente el crecimiento de los productores fuera de la OPEP+ sumado a una política de Arabia Saudita y sus aliados que comenzó a devolver barriles al mercado para recuperar cuota de participación. Este “colchón” de inventarios globales, que hoy se encuentran en niveles máximos de cuatro años, permite que la salida temporal de los barriles iraníes sea absorbida sin disparar el precio.

Hacia finales del año pasado, el consenso de las grandes entidades financieras era marcadamente bajista para este 2026. Firmas como J.P. Morgan proyectaban meses atrás que el barril Brent promediaría apenas los u$s58, impulsado por una demanda global que crece más lento debido a la mayor eficiencia energética y la adopción de vehículos eléctricos en China.

Incluso, las estimaciones más conservadoras hablaban de un escenario de “exceso de oferta récord”, el mayor desde la pandemia de 2020 con precios estimados incluso más cercanos a los u$s50 por barril, una proyección que alertaba a los productores de Vaca Muerta y sus grandes planes de infraestructura en marcha. Fuente: El Once

