    Reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

    El presidente municipal Bernardo Schneider con parte de su gabinete recibió a delegados del BID, acompañados por técnicos de Vialidad Provincial y por el titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato. En el encuentro, los visitantes se interiorizaron en el proyecto de circunvalación desarrollado por el Municipio de Nogoyá.
    Al respecto, el primer mandatario local comentó: “Durante la reunión analizamos en conjunto las alternativas propuestas y compartimos distintos informes y estudios que permitirán avanzar en la evaluación de su factibilidad técnica y económica por parte de los organismos locales e Internacionales intervinientes”.
    En este sentido, detalló: “Se trata de un proyecto que venimos impulsando desde el inicio de la gestión y que el Gobierno Provincial valora la importancia del mismo para nuestra ciudad, la Provincia y toda la región”.
    Para finalizar, manifestó: “Todos los días, junto al equipo de Gobierno, trabajamos en las cuestiones diarias, domésticas y operativas, sin perder de vista las cuestiones estratégicas que nuestra ciudad necesita”.
    Puede ser una imagen de mapa y texto que dice "日 LANIMETRIA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE NOGOYÁ ALTERNATIVAS Urquizs FFCC RUTA NACIONAL ouentek Intersección Estacion Interseccion NACIONALN WUTA Lagunp CIUDAD DE NOGOYA ফ. tratemianig noe Induretrial 70 70.00 70:00 Arroyo Nogoya FCC 70.00 Alternativa 1 Jatre Rios Comentario Alternativa 2 Obligade Kartadramo Intersección oa Ooligido Alternativa 3 Bлooyй ABropblHиa COMITENTE: Planta: Interseccion CooRP26 70.00- Alternativa ESTUDIO: 9+990,0 11+180, 11+815, Alternativa2 Alternativa3 Alternativa Limite afectación Intersecciones PLANO"
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de televisor
    Puede ser una imagen de automóvil, carretera y texto que dice "BID Majorando vidas"
    Puede ser una imagen de una o varias personas y ajedrez

