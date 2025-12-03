Nogoyá Times

    Está Abierta la Pileta del Poli para su Uso Libre

    Desde la Dirección de Deportes y Recreación, a cargo de Julieta Traverso, informaron que a están abiertos los natatorios municipales para su uso libre. La acción se da en el marco de la temporada veraniega en el polideportivo municipal “Cabo 1º Julio César Monzón”
    Los precios al acceso tendrán un valor de $2.000,- para menores y $2.500,- para mayores. Por consultas, comunicarse a la Dirección de Deportes y Recreación al teléfono: (03435) 427428 – 15408718.

