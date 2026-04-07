Schneider participó del Acto por los 90 Años de la Escuela Normal

Nogoyá

En la mañana de hoy se realizó el acto por el 90 aniversario de la “Escuela Normal Superior Doctor Antonio Sagarna”, donde estuvo presente el presidente municipal, Bernardo Schneider, acompañado de la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza y el senador Rafael Cavagna.

Allí, Schneider hizo uso de la palabra para saludar por los 90 años y recordó su paso como alumno en la institución. Por último, dejó un mensaje a docentes y estudiantes, ex docentes y ex alumnos y dijo: “Sigan comprometidos con esta Escuela porque necesitamos una educación fuerte y comprometida que construya comunidad para continuar formando personas y principalmente buenos ciudadanos”.