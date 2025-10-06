Rosario Central le ganó un partidazo a River como local

Miguel Borja puso en ventaja al Millonario, pero Franco Ibarra e Ignacio Malcorra, con un golazo, revirtieron la historia. Juan Portillo fue expulsado en la visita por una doble infracción sobre Ángel Di María.

Rosario Central dio vuelta el marcador y le ganó 2-1 a River en el estadio Gigante de Arroyito, en un encuetro por el torneo Clausura. Miguel Borja rompió el cero antes del cuarto de hora de juego. Franco Ibarra e Ignacio Malcorra remontaron el partido.

El partido

El Canalla se impuso en el Gigante de Arroyito ante el Millonario en un partidazo. Ganaba el conjunto de Marcelo Gallardo gracias un gol del colombiano Miguel Borja a los 10 minutos del primer tiempo, pero las cosas se le complicaron.

A los 21 minutos llegó el empate del local luego de un disparo dentro del área de Franco Ibarra y a los 39′ se fue expulsado Juan Portillo por doble amonestación tras una infracción contra Ángel Di María.

En el complemento, Ignacio Malcorra anotó el 2-1 con un golazo tras un rebote que tomó entrando al área y, a partir de allí se armó un duelo de ida y vuelta. Central lo pudo liquidar con un cabezazo de Enzo Giménez que dio en el palo y Franco Armani tuvo otras intervenciones cruciales. Sobre el final, River quedó al borde del empate con un toque de Bautista Dadín que rebotó en el palo y un remate desviado de Nacho Fernández.

Con este resultado, Rosario Central suma 18 puntos en la Zona B, misma cantidad que River Plate. Pero además, el Canalla quedó como líder de la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, los de Ariel Holan visitarán a Vélez el sábado, mientras que los de Gallardo recibirán el domingo a Sarmiento de Junín. Fuente: El Once

