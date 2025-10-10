Russo recibió el último adiós en el cementerio tras el emotivo velatorio en La Bombonera

“Lo que hiciste por Boca, no se olvida en la vida”, cantaron los fanáticos, en reconocimiento a un técnico que asumió con admirable compromiso su responsabilidad en el club hasta el último día que se lo permitió su enfermedad.

Un velatorio que unió al mundo del fútbol

El velatorio de Russo congregó a dirigentes, entrenadores, jugadores, actores del fútbol argentino y miles de hinchas de distintas camisetas, que desde las 10:00 del jueves 8 desfilaron por el estadio para despedirlo.

El viernes, el club permitió una última despedida a la familia, luego de cancelar las dos horas que estaban previstas inicialmente como parte de la ceremonia pública. De esta manera, el cierre se realizó en un marco íntimo y reservado, en reconocimiento al deseo de sus seres queridos.

El cuerpo del histórico DT será cremado en el cementerio de Pilar, y parte de sus cenizas será esparcida en el estadio de Rosario Central, cumpliendo el deseo que el propio Russo le había expresado en vida al presidente del club rosarino, Gonzalo Belloso.

El recuerdo de Rosario Central

“Sabíamos que estaba mal y fuimos a su casa. Nos pusimos a disposición de su señora y su hijo. En el momento final estábamos buscando un cura y gracias a la AFA, a la hora teníamos a uno ahí que le dio la bendición, con todos rodeándolo. El padre dijo varias cosas muy lindas y después de que terminamos de rezar el Padre Nuestro… ahí falleció Miguel”, relató Belloso, visiblemente conmovido.

“(Claudio) Tapia me pidió ser la primera persona en saber apenas falleciera. Miguel murió a las 19:00 y a las 19:01 lo llamé porque estaba muy pendiente”, agregó el dirigente auriazul, al recordar los últimos momentos del técnico campeón con Boca y querido en todos los clubes por los que pasó.

Con aplausos, flores y banderas, miles de hinchas acompañaron el cortejo en una despedida que quedará grabada en la historia del fútbol argentino. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com