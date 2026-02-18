Sistema Previsional, OSER, rutas y modernización: las definiciones de Frigerio

La creación de OSER: transparencia y control

“La creación de OSER era una respuesta a una necesidad imperiosa de transparencia, información clara y control permanente”, afirmó. Frigerio aseguró que la transparencia será un pilar fundamental de la nueva gestión, y agregó: “Sabemos que falta. Estamos destinando cada peso a lograr ese objetivo. Nada va a desviarnos del rumbo que eligió la sociedad en 2023.”

Modernización y el futuro del Estado provincial

El mandatario remarcó que los avances en modernización también incluyen un mayor acceso a la información pública a través de la plataforma Mi Entre Ríos que permitirá a los ciudadanos consultar datos relevantes sobre la gestión pública de forma abierta y clara. “Implementamos un componente electrónico. Ordenamos el Estado, simplificamos la vida de la gente”, subrayó.

Se trata de una plataforma que agrupa distintos trámites y gestiones en un solo lugar. El gobernador destacó que con esta medida se busca elevar la calidad de los servicios públicos y optimizar los recursos del Estado, con un enfoque en la eficiencia y la transparencia: “Con Mi Entre Ríos, centralizamos en un solo lugar un Estado más inteligente. Eleva la vara”, sentenció.

Con estos anuncios, Frigerio delineó las principales reformas que marcarán el rumbo de su gestión para el futuro cercano, subrayando que la transparencia, la sostenibilidad y la modernización del sistema de salud y previsión son los pilares que guiarán las políticas públicas del gobierno entrerriano en los próximos años.

Asimismo, subrayó que “el Estado no puede ser la aspiración de una familia. Tiene que ser el punto de apoyo”. En este sentido, hizo un llamado a los diferentes poderes del Estado señalando que “este momento difícil nos exige un esfuerzo adicional”.

Uno de los temas clave que abordó Frigerio fue la reforma laboral y el Sistema judicial. El gobernador destacó que “el objetivo es que los jueces puedan actuar con independencia”.

Reforma laboral y apoyo a las pymes

En su discurso, Frigerio también tocó el tema de la reforma laboral, enfocándose en los efectos que las interpretaciones de la ley tienen sobre las pequeñas y medianas empresas. “Las pymes quiebran por los juicios laborales que reciben. El sistema deja de cumplir su función. No podemos mirar para otro lado”, aseguró. Para Frigerio, “las interpretaciones de la ley no pueden ser en contra de los que generan empleo”.

Asimismo, destacó la importancia de que “el Estado no puede despilfarrar. No me conformo con que el Estado deje de ser un freno. La competitividad empieza por lo básico”.

El estado de las rutas y las obras públicas

Otro de los puntos críticos que destacó Frigerio fue el deterioro de las rutas provinciales. El gobernador señaló que la resolución de la deuda de obra pública en la provincia es una prioridad, y que su gobierno ha destinado recursos para financiar las obras de infraestructura. “Las obras se van a ejecutar en tiempo y forma”, destacó, añadiendo que se implementarán medidas fiscales como “no cobrar ingresos brutos” y nuevos registros de proveedores para sostener los contratos con “previsibilidad”.

Frigerio también detalló los avances en la recuperación de rutas y caminos en la provincia, explicando que la “ruta 11, 16, 20, 26, 51 y 41” forman parte de la etapa 1 de las obras de conservación vial. “Cuando la ruta se hace mal, los parches no alcanzan. Hay que resolverlo de manera definitiva”, afirmó, subrayando que no se trata de soluciones temporales.

Avances en las etapas 2 y 3 de las obras viales

Con respecto a la etapa 2, Frigerio mencionó que las rutas 23, 120, 18, 38, 12, 22 y 4 serán intervenidas como parte de las próximas obras. También destacó los trabajos en las principales rutas de producción de la provincia: “Estamos en la etapa final de caminos de la producción”.

Además, el gobernador abordó el fortalecimiento de la Dirección de Vialidad, señalando que el organismo estaba en una situación “frágil” y que se destinarán recursos para “comprar más equipamiento” y evitar atrasos. Frigerio aseguró que se están realizando trabajos en más de 25.000 kilómetros productivos de la provincia, incluyendo intervenciones en cruces 12 y 6, así como en los Puentes Paso El Cinto y el acceso al Túnel Subfluvial.

El gobernador concluyó su discurso afirmando que al final de su mandato, el 100% de las rutas de la provincia habrán sido intervenidas, asegurando la transitabilidad y la conservación vial en todo el territorio. Fuente: El Once

