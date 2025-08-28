Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Política Provinciales

    Sanción definitiva para el proyecto de reestructuración de deuda provincial

    Nogoyá Times Posted on
    Con 21 votos afirmativos y 11 negativos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reestructuración de deuda provincial que ya tenía media sanción del Senado.
    En una sesión especial que se realizó este jueves pasadas las 14, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva al proyecto de reestructuración de deuda provincial que autoriza al Gobierno a endeudarse en 500 millones de dólares en el mercado.

     

    La iniciativa contó con 21 votos afirmativos y 11 negativos.

    El proyecto de ley, de autoría del Poder Ejecutivo, autoriza al mismo a “concretar actos, operaciones, mecanismos y/o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, que juzgue más apropiados para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial y/o pagos referentes al inciso 7: Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, incluyendo la restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados por tales conceptos durante el ejercicio 2025, hasta un monto total que no podrá exceder los U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones), o su equivalente en Pesos conforme al tipo de cambio vigente al momento del efectivo ingreso de los fondos”.

    Las operaciones podrán celebrarse en pesos o en moneda extranjera. El Poder Ejecutivo podrá asegurar el cumplimiento de las distintas obligaciones asumidas conforme las autorizaciones que prevé esta Ley, mediante la afectación en garantía y/o cesión de los derechos de la Provincia, sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales o el régimen que lo sustituya o modifique, como así también los recursos tributarios derivados de la propia administración y recaudación provincial y que integran la Fuente Tesoro Provincial.

    Vale recordar que la Cámara de Senadores ya había dado media sanción al proyecto con 12 votos a favor, desatancándose el dato de que cuatro de esos votos fueron del Bloque de Más por Entre Ríos. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like