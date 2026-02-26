Quini 6: un apostador ganó más de $30.000.000 en San Benito

De acuerdo a la información oficial, en el Siempre Sale salieron los números 40-41-20-22-27-06. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno percibirá $30.100.653. Entre ellos se encuentra el apostador de San Benito, quien se llevó un premio millonario que superó los 30 millones de pesos.

El premio volvió a ubicar a Entre Ríos entre las provincias beneficiadas por el tradicional juego de azar, en una modalidad que garantiza ganadores con seis, cinco o cuatro aciertos.

Cómo quedaron los demás pozos

En el sorteo Tradicional del Quini 6 salieron los números 40-42-09-10-23-03. No se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y acumulará para el próximo domingo un total estimado en $7.939.381.637.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 09-21-07-27-02-17. Hubo dos ganadores que se llevaron $1.089.964.738,80 cada uno. Las apuestas ganadoras correspondieron a Pueblo Italiano, en Córdoba, y Andalgalá, en Catamarca.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los números 03-24-14-20-18-05. En esta modalidad volvió a salir un único ganador, quien se adjudicó $600.000.000. El premio quedó en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Siempre Sale y Pozo Extra

En el Siempre Sale, que premia con seis, cinco o cuatro aciertos, hubo 10 ganadores con cinco coincidencias y cada uno cobrará $30.100.653. Uno de esos premios fue para San Benito, en el departamento Paraná.

En tanto, en el Pozo Extra se registraron 2.129 ganadores, quienes recibirán $72.804,13 cada uno.

Con estos resultados, el próximo sorteo del Quini 6 volverá a ofrecer cifras multimillonarias, especialmente en la modalidad Tradicional, que quedó sin ganadores y acumuló uno de los pozos más importantes del año. Fuente: El Once

