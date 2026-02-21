Se frustra el regreso de Ben Solo: cancelan la secuela más esperada de Star Wars

La decisión de Disney y Lucasfilm de descartar el film, protagonizado por Adam Driver, sorprendió al reconocido director Steven Soderbergh y desató la polémica entre los fans.

Steven Soderbergh, director ganador del Oscar, expresó su frustración ante la cancelación de The Hunt for Ben Solo, una secuela de Star Wars que iba a estar protagonizada por Adam Driver.

El proyecto estuvo en desarrollo de forma no remunerada durante aproximadamente dos años y medio, hasta que fue descartado por Disney y Lucasfilm. La razón oficial comunicada fue que “no creen que Ben Solo pueda estar vivo” tras los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, según informó Entertainment Weekly.

La revelación de la cancelación

Soderbergh, conocido por películas como Traffic y Erin Brockovich, relató a Entertainment Weekly que tanto él como Adam Driver y la guionista Rebecca Blunt quedaron desilusionados por el desenlace. El director mencionó que advirtió a Driver que evitara especular públicamente sobre los motivos de la decisión, limitándose a compartir solo los hechos: “Dije: ‘No hagas suposiciones ni teorizaciones. Cuenta únicamente lo poco que se nos informó, porque eso es todo lo que sabemos’”.

La única explicación oficial recibida, según Entertainment Weekly, fue: “No creemos que Ben Solo pueda estar vivo”. Este argumento cerró cualquier otra posibilidad de debate y puso un punto final abrupto a la iniciativa.

Soderbergh manifestó sorpresa porque nunca se plantearon cuestiones prácticas como el presupuesto. “Pensé que sería solo un asunto práctico, de analizar el coste. Tenía una buena respuesta para eso, pero nunca se llegó a discutir”, explicó.

En una conversación posterior con la entonces presidenta Kathleen Kennedy, el director señaló que era la primera vez que Disney rechazaba un guion finalizado presentado por Lucasfilm para obtener luz verde.

El enfoque creativo y el guion inédito

La propuesta de The Hunt for Ben Solo pretendía retomar al personaje principal inmediatamente después de los eventos de El ascenso de Skywalker. El nuevo guion, escrito por Scott Z. Burns, buscaba volver a un tono más “artesanal” y centrado en los personajes, inspirado en el estilo de El Imperio Contraataca.

Adam Driver afirmó, según declaraciones recogidas por Entertainment Weekly, que cuando el guion se presentó a Lucasfilm, la respuesta interna fue muy positiva. “Les encantó la idea. Comprendieron nuestro enfoque y las razones para hacerla”, expresó el actor. No obstante, al escalar la propuesta a los ejecutivos de Disney, entre ellos Bob Iger y Alan Bergman, la última palabra fue negativa.

En declaraciones a Deadline, Kathleen Kennedy, presidenta saliente de Lucasfilm tras 14 años al frente, describió el guion como “simplemente excelente”.

Al tiempo que añadió que, en la industria del cine, todo es posible si alguien asume el riesgo. También confirmó que, durante su gestión, jamás un guion finalizado de Lucasfilm había sido rechazado por Disney antes de este caso, lo que marca un precedente singular.

Reacciones del público y consecuencias en la industria

La revelación del proyecto cancelado generó una rápida respuesta entre los aficionados a Star Wars, quienes impulsaron la campaña #SaveTheHuntforBenSolo en redes sociales, mostrando apoyo y decepción por la decisión.

El personaje de Ben Solo/Kylo Ren, interpretado por Adam Driver, posee una sólida base de seguidores, lo que intensificó el debate sobre la dirección y los criterios creativos de la franquicia.

Según Entertainment Weekly, la propia Kathleen Kennedy expresó frustración por el desenlace. Soderbergh recurrió a la red social Bluesky para manifestar su malestar, tras años de mantener en secreto la existencia del proyecto. También destacó lo inusual que resultó para Lucasfilm enfrentar el rechazo a un guion terminado.

La salida de Kennedy de la presidencia de Lucasfilm coincide con una etapa de transición en la compañía. Esta situación ha reactivado discusiones sobre los factores que determinan la aprobación o el veto de las nuevas producciones y sobre la influencia decisiva de los ejecutivos de Disney en la saga galáctica, que ha vivido cancelaciones y replanteamientos de proyectos en los últimos años.

El caso ilustra la compleja relación entre la creatividad artística, la expectativa de los seguidores y las decisiones comerciales de los grandes estudios. La negativa a continuar la historia de uno de los personajes más emblemáticos de la nueva trilogía deja abiertas preguntas sobre el futuro creativo de Star Wars y el espacio real de maniobra para equipos como el de Soderbergh.

Como compartió el director, el trabajo invertido y la implicación creativa han dejado una huella significativa, aunque la película nunca alcanzó a plasmarse en la pantalla. Partes de The Hunt for Ben Solo seguirán existiendo en la memoria de sus creadores, aun si el público jamás podrá conocerlas. Fuente: Infobae

