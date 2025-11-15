Nogoyá Times

    Se presentó “Me Cuentas Otra Historia”

    Nogoyá

    En la Biblioteca Popular Fermín Chávez, se llevó a cabo la presentación del libro “Me cuentas otra historia. Virgen del Carmen”, del nogoyaense Leandro Legras.
    La presentación estuvo a cargo de la Profesora Silvina Cepeda, quien guió la actividad y acercó la obra al público presente, junto al autor Leandro Legras.
    También acompañaron el evento el Secretario de Gobierno, Eduardo Quinodoz, y la Vice intendente, Desiree Peñaloza, celebrando esta iniciativa cultural que acerca nuevas historias a nuestra comunidad.
