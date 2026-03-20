Se presentará el Libro “Historia de las Parroquias de la Arquidiócesis de Paraná” Tomo I
Nogoyá
Este 20 de marzo a la hora 18.30 se llevará a cabo la presentación del libro “Historia de las Parroquias de la Arquidiócesis de Paraná” tomo I. La actividad será en el salón parroquial de San Ramón en la Villa 3 de Febrero.
Cabe destacar que el libro se declaró de Interés Municipal, ya que la obra que recopila y narra la historia de las parroquias pertenecientes a los decanatos de Nogoyá y La Paz, destacando el rol de las comisiones y de las familias que, a lo largo de los siglos, impulsaron su creación y desarrollo.
Para el Municipio es de suma importancia reconocer y difundir iniciativas editoriales que rescaten la memoria del pueblo, ya que resulta fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad local y el reconocimiento a quienes, con su compromiso y esfuerzo, contribuyeron a forjar la historia.
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