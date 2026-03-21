Se presentó el Libro “Historia de las Parroquias de la Arquidiócesis de Paraná” Tomo I

Nogoyá

➡️ En la tarde de hoy, se llevó a cabo la presentación del libro “Historia de las Parroquias de la Arquidiócesis de Paraná” tomo I, en el salón parroquial de San Ramón de Villa 3 de Febrero. ⛪️

🗣️Allí expusieron el padre Mario Haller, párroco de Santa Ana de Viale, impulsor del libro, junto a Elena Alfaro y Guillermo Romero, quienes escribieron las historias de la Parroquia de San Ramón y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá, respectivamente.📝

➡️ Cabe destacar que el libro se declaró de Interés Municipal, ya que la obra que recopila y narra la historia de las parroquias pertenecientes a los decanatos de Nogoyá y La Paz, destacando el rol de las comisiones y de las familias que, a lo largo de los siglos, impulsaron su creación y desarrollo.📗

🤝Por este motivo, la viceintendenta Desire Peñaloza, y las concejales Gimena Bolzán, Guillermina López y Marianela Manassali entregaron el reconocimiento.

➡️ Para el Municipio es de suma importancia reconocer y difundir iniciativas editoriales que rescaten la memoria del pueblo, ya que resulta fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia, la identidad local y el reconocimiento a quienes, con su compromiso y esfuerzo, contribuyeron a forjar la historia.😊👍🏼

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