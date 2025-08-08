Se realizará una Jornada de Prevención de Consumos Problemáticos

Nogoyá Desde la Coordinación de Desarrollo Social del Municipio de Nogoyá, a cargo de Melisa Acevedo, se informó que el vienes 22 de agosto, en la sala “Manuel Belgrano” de la Sociedad Italiana, se llevará a cabo una Jornada de Prevención de Consumos Problemáticos.

La misma se desarrollará en dos etapas con diferentes charlas y disertaciones: durante la mañana de 8 hs. a 12 hs. y por la tarde de 13.30 hs. a 17 hs. Además, desde la cartera municipal, resaltaron que para recibir la certificación correspondiente se deberá asistir a ambos turnos, de acuerdo a como está prevista la jornada.

Por último, comunicaron que para validar el certificado, una vez impreso, deberán presentarlo en Dirección Departamental de Escuelas para ser autenticado.

PROGRAMA Primera parte: 8 hs.: Acreditación 8:30 hs.: Apertura a cargo de autoridades locales. 9 hs.: “Paradependencia: hijos de personas con adicciones y otros trastornos de la salud mental” (Lic. Lara Taraman). 9:50 hs.: “Apuestas online en adolescentes y adultos” (Lic. Agustín Dellepiane). 10:40 hs.: Intervalo. 11:10 hs.: “La familia como pilar de prevención” (Stella Maurig y Julieta Maurig- Asociación civil “La Madre Marcha”).



Segunda parte: 13:30 hs.: Acreditación. 14: hs.: “Cuando el consumo no busca placer, sino desaparecer” (Liliana Augusto- presidenta de la Red Mundial de Salud Mental). 14:50 hs.: “La Verdad sobre el Vapeo y el Tabaquismo: Mitos y Realidades” (Lic. Florencia Ferraro). 15:40 hs.: Intervalo. 16:10 hs.: “El consumo de drogas en el Siglo XXI: Un desafío global” (Lic. Gabriel Avena).