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    Un entrerriano ganó más de 26 millones de pesos en el Quini 6

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    En la modalidad siempre sale

    Según confirmaron desde el IAFAS, la boleta ganadora se jugó en una agencia de la ciudad de Concordia. El afortunado se lleva $26.281.855,93.  
    El sorteo del Quini 6 realizado este domingo, volvió a hacer feliz a un entrerriano. Si bien los principales pozos millonarios quedaron vacantes, en la modalidad Siempre Sale, un afortunado ganó más de 26 millones de pesos.

     

    Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que la boleta ganadora se jugó en la Agencia Nº 874 de la ciudad de Concordia y el premio asciende a los $26.281.855,93.

     

    En el próximo sorteo habrá en juego 7.150 millones de pesos.

    Todos los resultados del sorteo del domingo

    En el Tradicional salieron los números 30-17-37-15-43-09, pero el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.223.675.359.

     

    En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 25-00-10-21-15-06. No hubo ganadores y para el próximo se acumulan $780.000.000.

     

    Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-32-28-07-19-05. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.999.786.966.

     

    En el Siempre Sale hubo 14 ganadores, uno de ellos el concordiense, que acertaron cinco de los siguientes números: 44-41-22-12-28-00. Cobrarán cada uno $26.281.855,93.

     

    Finalmente, en el Pozo Extra, en tanto, hubo 2.653 ganadores y cada uno percibirá $58.424,43. Fuente: El Once

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