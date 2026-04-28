Servicio Militar Voluntario: cómo inscribirse en 2026, requisitos y cuánto se cobra

Con inscripción abierta durante todo el año, el programa apunta a personas de entre 18 y 28 años que quieran incorporarse a las Fuerzas Armadas bajo un esquema que combina capacitación, disciplina y salario mensual.

Quiénes pueden anotarse al servicio militar voluntario

El requisito clave es cumplir con la edad al momento de iniciar la instrucción. A partir de allí, el proceso establece una serie de condiciones obligatorias:

Tener entre 18 y 28 años

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado

Ser soltero

Contar con estudios primarios completos

No registrar antecedentes penales graves

Aprobar un examen psicofísico

Este último punto es determinante, ya que define si el aspirante está en condiciones de avanzar en el proceso de admisión.

Cómo es la inscripción paso a paso

A diferencia de otros programas estatales, la inscripción no es online. El trámite debe realizarse de manera presencial en el Centro de Incorporación Zonal correspondiente al domicilio del postulante.

Para iniciar el proceso hay que presentar:

DNI actualizado (fotocopia)

Partida de nacimiento

Certificado de estudios

Constancia de CUIL

Foto color 4×4

Una vez entregada la documentación, comienza la etapa de evaluación. Si el aspirante supera los exámenes, deberá firmar un compromiso inicial de dos años, con posibilidad de renovación.

Cuánto cobra un soldado voluntario en 2026

Uno de los puntos que más interés genera es la remuneración. Según los últimos valores vigentes:

Soldado voluntario de primera categoría: $659.720 mensuales

Soldado voluntario de segunda categoría: $610.510 mensuales

El ingreso incluye además aguinaldo y aportes jubilatorios, lo que convierte al servicio en un empleo formal desde el inicio.

Beneficios: mucho más que un sueldo

El programa no se limita al ingreso económico. Los voluntarios acceden a una serie de beneficios que lo posicionan como una puerta de entrada al mundo laboral:

Capacitación técnica y profesional

Formación en tareas logísticas, administrativas y operativas

Cobertura médica y obra social

Posibilidad de desarrollar oficios

Experiencia laboral valorada en el sector privado

Además, los aportes jubilatorios generados durante el servicio pueden transferirse una vez finalizada la etapa dentro de las Fuerzas Armadas.

Por qué crece el interés en el servicio militar

En un escenario donde conseguir empleo formal resulta cada vez más difícil para los jóvenes, el servicio militar aparece como una alternativa concreta. No solo garantiza ingresos estables, sino también formación y disciplina, dos factores altamente valorados en el mercado laboral.

Muchos de quienes ingresan utilizan esta experiencia como trampolín: algunos continúan carrera dentro de las Fuerzas Armadas, mientras otros migran al ámbito civil con herramientas que facilitan la inserción. Fuente: El Once

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