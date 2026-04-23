Jueves con Diferentes Obras en la Ciudad

Nogoyá
Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles, demarcación vial y obras complementarias en mejoras de calle.
Limpieza, borrado de huellas y pozos; ensanche, relleno y nivelación en calle Arturo Illia entre Córdoba y 16 de Julio.
Mantenimiento de calles con eliminado de pozos, huellas y nivelación de Sixto Oris entre Alberdi y 1° de Mayo.
Demarcaciones viales en estacionamientos y senda peatonal en calle 9 de Julio.
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