Tormenta de Santa Rosa: pronostican lluvias de 100 milímetros para el fin de semana

El jueves y viernes se vivirán días prácticamente calcados con los de hoy en nuestra zona, aunque en el final del lapso mencionado el norte patagónico y la región central del país comenzarán a mostrar condiciones de inestabilidad.

“Una perturbación en niveles medios de la atmósfera cruzará la cordillera de los Andes a la altura de Mendoza, generando nevadas. Al llegar al territorio argentino, encontrará un ambiente lo suficientemente inestable como para dar lugar a lluvias y tormentas de variada intensidad”, indicó la meteoróloga, Soledad Maciel Ramos Mejía.

Fin de semana: ciclogénesis en el centro del país

Las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de un nuevo evento de ciclogénesis (sistema de baja presión) durante el fin de semana. Las previsiones ubican “el centro del ciclón en la provincia de Córdoba el domingo por la mañana”, precisó la especialista en Meteored.

Este escenario implicaría que “tanto el sábado como el domingo varias provincias del centro, norte y litoral —incluida Entre Ríos— registren tormentas que podrían adquirir características fuertes o severas”.

Ciclogénesis y lluvias para el sábado y domingo. Meteored

Las ciclogénesis suelen generar impactos tanto por la abundante precipitación como por las intensas ráfagas de viento. De esta forma, en algunas zonas podrían acumularse precipitaciones superiores a los 100 milímetros.

Tormenta de Santa Rosa con ciclogénesis

De esta forma, la tormenta de Santa Rosa llegaría este año con puntualidad, aunque las mayores precisiones se conocerán a medida que se acerque la fecha indicada.

Este fenómeno es un evento asociado al 30 de agosto, día de conmemoración de Santa Rosa de Lima. Popularmente, se considera que en torno a esa fecha suelen producirse temporales significativos en el país.

De acuerdo con estadísticas históricas, en los alrededores del 30 de agosto se registra en promedio una probabilidad algo superior al 50% de que ocurran tormentas en la región central de Argentina. Si bien no se trata de un fenómeno garantizado, la recurrencia lo convirtió en una referencia del calendario popular.

Este año, “la coincidencia entre el mito y la proyección meteorológica es llamativa: tras varias jornadas de ambiente primaveral, la entrada en escena de un sistema de baja presión podría dar origen a una tormenta que marcaría el cierre de un agosto que ya quedará entre los más lluviosos de la historia reciente”, detalló el meteorólogo Leonardo De Benedictis. Fuente: El Once

