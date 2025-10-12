Tormenta en Entre Ríos: Granizo en Crespo y apareció una supercelda en Victoria

A medida que la tormenta avanzaba hacia el este, la ciudad de Crespo fue una de las más afectadas por la caída de granizo, lo que generó preocupación entre los habitantes. En uno de los barrios, una imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales mostró cómo el granizo cubrió el frente de una vivienda, demostrando la intensidad de la tormenta en esta zona. Mientras tanto, en Victoria, la lluvia comenzó a caer alrededor de las 18:50 horas, con una fuerte actividad eléctrica acompañando el fenómeno.

Granizo en Crespo. Foto: Desde Entre Ríos.

Paraná también fue otra ciudad afectada

La tormenta continuó su recorrido por la provincia, generando no solo precipitaciones, sino también actividad eléctrica que se dejó sentir con intensidad en Paraná, la capital provincial. Las lluvias se hicieron sentir con fuerza en distintas zonas, generando dificultades en la circulación y preocupaciones por los posibles daños causados por el granizo. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni daños graves, pero el temporal dejó una estampa de calles anegadas y ramas caídas en varias zonas.

¿Cómo estará el clima?

Según dieron a conocer, “los departamentos Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia, serán alcanzados por alerta amarillo el domingo por la madrugada. El área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora”.

Por otra parte, se comunicó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser localmente superiores”. Fuente: El Once

