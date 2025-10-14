Trabajos en Villa 3 de Febrero

Nogoyá

👷En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltrán Lora, realizó trabajos de mantenimiento de calles en zona norte de Villa 3 de Febrero.🚧

➡️Se realizaron tareas de recomposición de material y perfilado de las calles Victoria y Departamento Federal.

#Nogoyá #ObrasPúblicas #Mantenimiento

