Tres meses sin feriados en días hábiles: cuándo será el próximo fin de semana largo

Sucede que atípicamente en nuestro país no habrá feriados nacionales en días hábiles durante el corriente mes, como así tampoco en los dos venideros. Este año, el feriado del paso a la inmortalidad del General José de San Martín se mantendrá en su fecha original, el 17 de agosto y caerá domingo.

Para compensar, el Gobierno decretó que el viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos. La medida busca impulsar la actividad económica en distintos puntos del país.

A diferencia de un feriado nacional, un día no laborable deja en manos del empleador la decisión de conceder o no la jornada libre. En el sector privado dependerá de cada empresa, mientras que en la administración pública suele adoptarse como descanso.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

En lo que resta del año habrá pocos descansos extras. En septiembre no habrá feriados nacionales, mientras que el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, caerá domingo y no generará un fin de semana largo en ese mes, más allá de una iniciativa del sector turístico que pretende que el gobierno decrete el cambio de la jornada, hasta que por el momento no ha avanzado.

Así, el próximo fin de semana largo llegará recién el lunes 24 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Esa fecha, al caer lunes, se sumará al sábado y domingo para ofrecer tres días de descanso consecutivos. Y para algunos serán cuatro días, puesto que el viernes 21 fue decretado como no laborable.

Qué significa “día no laborable”

Este viernes 15 de agosto no es un feriado nacional, sino que es “día no laborable”, es decir, optativo de acuerdo al sector laboral: el empleador puede elegir si trabaja o no, excepto para bancos, seguros y actividades afines.

Trabajadores estatales, bancarios y de la educación, por caso, no trabajan este viernes 15 de agosto. Por eso no hay clases. Los trabajadores que presten servicio ese día percibirán el salario simple, y en caso de optar por el día no laborable, la jornada será igualmente abonada.

El calendario completo de feriados nacionales que quedan en 2025 en Argentina

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible). Fuente: El Once

