Vapear aumenta la presión arterial y el riesgo de ataque cardíaco

Un nuevo estudio mostró que la exposición a nicotina por cualquier vía aumenta la posibilidad de enfermedades cardiovasculares

Estudios recientes advierten que vapear cigarrillos electrónicos incrementa el riesgo de presión arterial alta y expone a problemas cardiovasculares, similar al tabaquismo tradicional, aunque el daño es mayor en quienes solo fuman tabaco.

La investigación, liderada por el profesor Andrew Agbaje de la Universidad de Finlandia Oriental y el doctor Douglas R. Corsi de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, resalta que ambos hábitos están asociados a riesgos para la salud cardiovascular.

Tanto el vapeo como el consumo de cigarrillos convencionales elevan la presión arterial, principalmente por la acción de la nicotina, que puede alterar el metabolismo del colesterol y dañar los vasos sanguíneos, según el estudio publicado en The American Journal of Physiology.

Esto incrementa la presión diastólica, lo que puede pasar inadvertido en controles rutinarios y, con el tiempo, puede desencadenar arritmias, insuficiencia cardíaca o ataques cardíacos.

La investigación, basada en datos de 6.262 personas en Estados Unidos, revela que quienes vapean o fuman al menos una vez por semana presentan un 46% más de probabilidades de desarrollar hipertensión en comparación con quienes no consumen nicotina. Entre los fumadores exclusivos, el riesgo sube al 51%.

Riesgos cardiovasculares asociados al vapeo

Los investigadores midieron la presión arterial y la frecuencia cardíaca de los participantes con un brazalete en la parte superior del brazo tres veces para obtener una lectura promedio.

Se consideró presión arterial elevada cualquier valor superior a 120/70 mmHg, mientras que hipertensión se definió como 140/90 mmHg o superior. También se analizaron muestras de sangre para determinar los niveles de colesterol total y proteína C reactiva (PCR).

Según los autores de la investigación, la nicotina inhalada mediante cigarrillos electrónicos o tradicionales puede elevar el colesterol.

“La nicotina se asocia a perfiles desfavorables de colesterol, que pueden promover la acumulación de placas en los vasos sanguíneos”, explicó Corsi. Además, aumenta la inflamación y dificulta la relajación de las arterias.

Agbaje, epidemiólogo clínico y coautor del estudio, destacó que el incremento de la presión diastólica por vapeo o tabaquismo compromete el descanso cardíaco, favoreciendo arritmias y ataques cardíacos a largo plazo.

No todos los especialistas avalan la equiparación de riesgos entre vapear y fumar. La doctora Nicola Lindson de la Universidad de Oxford señaló en Science Media Centre que el estudio no midió el historial tabáquico previo de los vapeadores, lo que impide separar los efectos del vapeo de los del tabaquismo. “No puede establecerse que el vapeo cause los mismos efectos que el tabaco por limitaciones en el diseño del estudio”, indicó.

El riesgo de vapear para adolescentes y jóvenes

El uso de cigarrillos electrónicos ha superado al tabaco convencional en varios países, especialmente entre adolescentes, según el estudio. Investigaciones recientes advierten que los jóvenes que comienzan a vapear multiplican por cuatro el riesgo de probar tabaco tradicional más adelante.

el neumonólogo Alejandro Videla, presidente de la AsAT y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) adviritó que “la publicidad encubierta en redes sociales ha sido muy efectiva en presentar el vapeo como moderno, seguro y menos peligroso que fumar”, lo que enmascara los riesgos reales, especialmente entre los más jóvenes.

“El vapeo destruye el pulmón, altera el desarrollo y debería ser un tema central en la agenda de salud pública”, precisó en Infobae en Vivo Fernando Burgos, pediatra del Hospital Austral y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Burgos alertó que “ver que chicos de apenas 12 o 13 años ya usan vapeadores es demoledor; y lo peor es que muchos padres ni siquiera lo notan hasta que es tarde”.

La AsAT y sociedades científicas remarcan que los adolescentes que vapean tienen tres veces más riesgo de iniciarse en el tabaquismo convencional y que el consumo de un solo cigarrillo electrónico disminuye la función pulmonar.

Además, la mayoría de estos dispositivos contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva que incrementa la dependencia en jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar de que el vapeo aislado suele considerarse menos dañino que el tabaquismo, la evidencia muestra que no está exento de impactos negativos sobre la salud cardiovascular. Fuente: Infobae

