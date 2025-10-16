Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Provinciales Sociedad

    El aire húmedo predomina en gran parte del país y se esperan máximas de hasta 34°C

    Nogoyá Times Posted on

    Luego, vendrán las lluvias

    Este jueves, el tiempo será más cálido en gran parte del país, con aire húmedo ingresando desde el sudeste. En Entre Ríos, la máxima alcanzará los 32°C, con lluvias dispersas en varias regiones al final de la semana.
    El jueves se presentará con una marcada inestabilidad en gran parte del país, en especial en la región central. Un aire húmedo proveniente del este/sudeste avanzará sobre el territorio nacional, generando condiciones más cálidas y húmedas. Las temperaturas en el norte argentino alcanzarán hasta los 33°C, y en algunas áreas podrían superar los 35°C.

     

    Para Entre Ríos, la jornada traerá un clima cálido con temperaturas que se ubicarán entre los 18°C y los 32°C. Se espera que el viento proveniente del sudeste aporte un aumento en la humedad, creando condiciones favorables para que el clima se vuelva más inestable. Este fenómeno se intensificará al final de la semana.

    Pronóstico regionalizado: lluvias y tormentas

    Durante el jueves y viernes, el tiempo será más inestable en algunas regiones del país, con lluvias y tormentas aisladas. En el norte de Argentina, las provincias de FormosaMisionesChaco y Corrientes verán un aumento en la nubosidad, lo que generará la evolución de chaparrones dispersos. Por su parte, el centro del país, especialmente Córdoba, registrará lluvias aisladas en algunas zonas. En Santa FeEntre Ríos y Corrientes, los chaparrones serán más frecuentes, con posibles tormentas aisladas.

    Lluvias
    Lluvias

    Mientras tanto, en Cuyo, se espera un clima más estable, especialmente en las provincias de San JuanSan Luis y Mendoza, donde las temperaturas oscilarán entre los 22°C y 27°C, con viento del norte en intensidad moderada. El norte de Argentina se mantendrá como la región más calurosa, alcanzando temperaturas máximas de hasta 34°C en algunas áreas.

    El aire húmedo que avanza sobre el país traerá consigo un clima más cálido y condiciones inestables, con lluvias y tormentas dispersas a medida que termine la semana. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like