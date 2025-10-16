El aire húmedo predomina en gran parte del país y se esperan máximas de hasta 34°C

Para Entre Ríos, la jornada traerá un clima cálido con temperaturas que se ubicarán entre los 18°C y los 32°C. Se espera que el viento proveniente del sudeste aporte un aumento en la humedad, creando condiciones favorables para que el clima se vuelva más inestable. Este fenómeno se intensificará al final de la semana.

Pronóstico regionalizado: lluvias y tormentas

Durante el jueves y viernes, el tiempo será más inestable en algunas regiones del país, con lluvias y tormentas aisladas. En el norte de Argentina, las provincias de Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes verán un aumento en la nubosidad, lo que generará la evolución de chaparrones dispersos. Por su parte, el centro del país, especialmente Córdoba, registrará lluvias aisladas en algunas zonas. En Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, los chaparrones serán más frecuentes, con posibles tormentas aisladas.

Lluvias

Mientras tanto, en Cuyo, se espera un clima más estable, especialmente en las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, donde las temperaturas oscilarán entre los 22°C y 27°C, con viento del norte en intensidad moderada. El norte de Argentina se mantendrá como la región más calurosa, alcanzando temperaturas máximas de hasta 34°C en algunas áreas.

El aire húmedo que avanza sobre el país traerá consigo un clima más cálido y condiciones inestables, con lluvias y tormentas dispersas a medida que termine la semana. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com