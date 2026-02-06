Viernes con diferentes Trabajos en la Ciudad

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal inició los trabajo para la creación de un espacio público y trabajos de reparación en la ciudad.
Trabajos preliminares para lo que será la futura “Plaza Los Inmigrantes”. El personal municipal realizó remoción de suelo, relleno y nivelación para adaptar el espacio
Reparación de un caño de distribución de agua en Boulevard España y Boulevard Sarmiento.
