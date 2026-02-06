Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Viernes con diferentes Trabajos en la Ciudad

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    En la mañana de hoy, el personal municipal inició los trabajo para la creación de un espacio público y trabajos de reparación en la ciudad.
    ✅ Trabajos preliminares para lo que será la futura “Plaza Los Inmigrantes”. El personal municipal realizó remoción de suelo, relleno y nivelación para adaptar el espacio
    ✅ Reparación de un caño de distribución de agua en Boulevard España y Boulevard Sarmiento.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de césped
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de árbol y césped

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like