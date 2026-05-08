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    Abriguemos Juntos Este Invierno

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    Desde la Coordinación de Desarrollo Social del Municipio de Nogoyá, se invita a los vecinos de la ciudad, a colaborar con la donación de algún abrigo.
    Acerca tu donación a la oficina de Desarrollo Social (Maipú 1347) de lunes a viernes de 7 a 13 horas.
    CADA CAMPERA CUENTA, CADA GESTO ABRIGA.
    AYUDANOS A COMPARTIR ABRIGO Y SOLIDARIDAD.

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