ANSES: confirman el calendario de pagos de marzo 2024 con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el calendario de pagos de marzo 2024 el viernes 1 con la liquidación de las Pensiones No Contributivas (PNC).

A la vez, el organismo previsional dará paso al aumento del 27,18% que alcanzará a las jubilaciones y demás prestaciones sociales. La actualización supone una suba del haber mínimo de los $ 105.712 actuales a $134.445.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en marzo 2024?

La actualización corresponde al ajuste que dispone la fórmula de Movilidad actual, que se mantiene desde la gestión de Alberto Fernández pese a los intentos de la administración de Javier Milei de querer modificarla.

Al haber se sumará un bono de $ 70.000 por lo que la totalidad a cobrar superará escasamente los $ 200.000.

¿Qué jubilados y pensionados con haber mínimo cobran el nuevo aumento?

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión no Contributiva por Vejez

Pensión no Contributiva por Invalidez

Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os

Pensiones Graciables a cargo de ANSES

Otras Pensiones No Contributivas

¿Qué otras prestaciones se actualizan por la Ley de Movilidad?

Cabe recordar que el aumento por Ley de Movilidad también impacta en la liquidación de prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y Familiares (SUAF).

Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH)

Asignación Universal por Hija e Hijo con Discapacidad

Asignación por Embarazo

Asignación Familiar por Hija e Hijo

Asignación Familiar por Hija e Hijo con Discapacidad

Asignación por Prenatal

Asignación por Nacimiento

Asignación por Adopción

Asignación por Matrimonio

Asignación por Cónyuge

Ayuda Escolar Anual

Complemento Leche – Plan 1000 días

Aumento para jubilados y pensionados ANSES: ¿Cuándo se cobra?

La liquidación del bono de $ 70.000 se pagará en la misma fecha de pago de los haberes establecido en el calendario de cobros de ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 1 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 4 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: martes 5 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 6 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 7 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Documentos terminados en 0: viernes 8 de marzo

Documentos terminados en 1: lunes 11 de marzo

Documentos terminados en 2: martes 12 de marzo

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de marzo

Documentos terminados en 4: jueves 14 de marzo

Documentos terminados en 5: viernes 15 de marzo

Documentos terminados en 6: lunes 15 de marzo

Documentos terminados en 7: lunes 18 de marzo

Documentos terminados en 8: martes 19 de marzo

Documentos terminados en 9: miércoles 20 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes superiores

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 21 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 22 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 25 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: martes 26 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 27 de marzo. Fuente: El Cronista