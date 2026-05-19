Pronóstico: semana fría, con mínimas de hasta 2 grados y tardes templadas

La circulación de aire seco en niveles bajos de la atmósfera favorece un escenario dominado por la estabilidad. La combinación entre escasa humedad, viento variable y cielos mayormente despejados limita significativamente la formación de nubosidad y elimina prácticamente cualquier posibilidad de lluvias durante los próximos días.

Los pronósticos de precipitación muestran un panorama poco habitual por su homogeneidad: prácticamente todo el territorio argentino aparece sin acumulados previstos. Solo sectores muy puntuales del extremo sur de Tierra del Fuego, las Islas Malvinas y algunos sectores aislados cercanos al sur de Chile podrían registrar precipitaciones débiles y dispersas.

Heladas persistentes y temperaturas muy por debajo de lo normal

Las heladas serán el fenómeno meteorológico más relevante de la semana. Gran parte de la región pampeana y del centro del país continuará registrando temperaturas mínimas entre 0 °C y 4 °C, con eventos de variada intensidad dependiendo de la nubosidad y de la circulación del viento en cada jornada.

Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja mantendrán condiciones favorables para heladas débiles a moderadas. Incluso sectores del norte argentino, como Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta y Catamarca, también podrían presentar episodios de enfriamiento significativo para la época del año.

Desde el punto de vista de las anomalías térmicas, el centro y norte argentino muestran temperaturas claramente inferiores a los valores normales de mayo. En contraste, algunas áreas de la Patagonia presentan registros levemente superiores al promedio climático, aunque igualmente dentro de un ambiente muy frío en términos absolutos. Para el sector agropecuario, este escenario obliga a mantener vigilancia sobre cultivos sensibles y sobre la evolución de las reservas de humedad, especialmente ante la persistencia de jornadas secas.

Semana totalmente estable y sin lluvias

Los mapas diarios muestran una característica poco frecuente para esta época del año: extensas áreas completamente libres de precipitaciones previstas. Solo podrían aparecer algunos chaparrones muy aislados y débiles en sectores costeros del sur bonaerense, el extremo sur de Tierra del Fuego o el norte de Misiones hacia el final de la semana, aunque con acumulados prácticamente insignificantes.

Las temperaturas máximas tampoco lograrán recuperarse de manera sostenida. En la Patagonia se mantendrán entre 14 °C y 16 °C, mientras que en la franja central oscilarán entre 16 °C y 18 °C. Solo el extremo norte argentino podría alcanzar valores cercanos a 20 °C o 21 °C. No se observa una tendencia clara de ascenso térmico, sino apenas pequeñas oscilaciones diarias dentro de un patrón persistentemente frío y seco.

El pronóstico para Paraná y la región

El tiempo en Paraná se presentará estable durante los próximos días, con mañanas muy frías y tardes templadas, de acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este martes 19 de mayo se prevé una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 18, bajo un cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la mañana se registraría una sensación térmica baja, acompañada por vientos leves provenientes del sector sur y sudoeste. Con el correr de las horas, el cielo permanecería parcialmente cubierto y las temperaturas ascenderían hasta alcanzar valores agradables durante la tarde.

Según el organismo nacional, el miércoles las condiciones continuarían similares, con una mínima de 3 grados y una máxima nuevamente cercana a los 18. El cielo se mantendría algo nublado y no se esperan lluvias para la capital entrerriana.

Días frescos y sin precipitaciones

El jueves se anticipa un leve descenso de la temperatura máxima, que alcanzaría los 15 grados, mientras que la mínima rondaría los 4 grados. Para viernes y sábado se mantendría el ambiente fresco, con máximas de entre 15 y 17 grados y mínimas que oscilarían entre los 3 y 7 grados.

En tanto, hacia el domingo y el lunes las temperaturas comenzarían a mostrar un leve ascenso, con máximas previstas de hasta 18 grados y mínimas entre 8 y 10 grados. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com