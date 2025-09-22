Calendario de ANSES: qué prestaciones se cobran esta semana

Jubilaciones y pensiones

En el caso de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, el pago se realizó según la siguiente terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.

Asignación por Embarazo

Para titulares de la Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.

Prestación por Desempleo

En cuanto a la Prestación por Desempleo, se abonó según el siguiente calendario:

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones de matrimonio, adopción y nacimiento se pagan a todas las terminaciones de DNI entre el martes 9 de septiembre y el viernes 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, los pagos se realizan entre el lunes 8 de septiembre y el miércoles 10 de octubre, para todas las terminaciones de documento.

La ANSES recordó que los beneficiarios pueden consultar el detalle de las fechas y lugares de pago en su página web oficial o a través de la aplicación Mi ANSES. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com