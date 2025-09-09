Concurso “Escuela Sin Plástico”

Nogoyá

Desde la Dirección de Ambiente dependiente de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la ciudad de Nogoyá se invita a participar de esta iniciativa que apunta a generar una sana competencia entre las instituciones educativas.

El fin buscado es aprovechar este material limpio y clasificado, que puede tardar cientos de años en degradarse, para destinarlo directo al reciclaje y sumar un fuerte compromiso ambiental en los jóvenes.

A cada institución que participe se le brindará un bolsón para acopiar el material. Por su parte, los estudiantes deberán juntar la mayor cantidad posible de material reciclable: PLÁSTICO, y una vez que dichos bolsones estén llenos, un equipo de recolección municipal será el encargado de retirar los materiales y elaborar una planilla donde quedará asentado el nombre de la escuela, la fecha del retiro y su pesaje en kilos.

La institución ganadora será la que más plásticos recolecte por alumno una vez cumplido el plazo establecido.

BASES DEL CONCURSO

1)PARTICIPANTES

El concurso está dirigido a instituciones educativas de la ciudad, nivel primario.

2)PROPUESTA

Este concurso les propone a los estudiantes recuperar la mayor cantidad posible de material reciclable (plástico).

3)MATERIALES QUE SE DEBEN JUNTAR

Plástico: PET, HDPE, PVC, OTROS. (Bolsas, envoltorios plásticos dentro de eco botellas)

4)LOGÍSTICA

La Dirección de Ambiente se encargará de la logística de retiro y pesaje de los bolsones. Se les entregará 1 bolsón a cada institución para que depositen allí el material.

La recolección del bolsón se hará cuando el mismo esté lleno. Se recomienda a cada institución prever un lugar de acopio para guardar el material.

5)FORMA DE CUANTIFICACIÓN DEL MATERIAL RECICLADO

Los materiales reciclados en las escuelas se pesarán, se hará un registro de los kg acopiados en cada escuela y se irá registrando en una planilla general.

6)PREMIOS

La escuela que más material junte por alumno ganará un mobiliario construido con plástico reciclado a elección de la institución.

Fecha de finalización: 10/12/25