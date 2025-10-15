Curso de Capacitación Laboral: “Cosechando Saberes: Formación Fruticola para el Empleo y el Arraigo”

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), brindara una formación profesional y capacitación laboral relacionada a la producción frutícola, la cual está destinada a alumnos, docentes y directivos de la Escuela de Enseñanza Agrotécnica Nº2 “La Carola”; docentes de otras instituciones educativas y comunidad en general interesada en la materia. Dicha actividad será no arancelada y con cupos limitados.

Iniciará el lunes 20 de octubre, a partir de la hora 9, en las instalaciones de la EEAT Nº2 “La Carola”, con modalidad presencial y una duración de 3 encuentros. Para más información enviar un mail a: eeat2.ng@entrerios.edu.ar

Objetivos Específicos:

-Fomentar el cultivo de especies frutales en el ámbito de influencia de la Escuela Agrotécnica “La Carola”, en el departamento Nogoyá, provincia de Entre Ríos.

-Contribuir al autoabastecimiento local mediante la producción sostenida de frutas de calidad, destinadas al consumo en fresco y al agregado de valor en origen.

-Afianzar los vínculos interinstitucionales presentes en el territorio, potenciando las acciones de extensión y educación agraria, y su articulación con la comunidad.

-Desarrollar prácticas adecuadas de poda y monitoreo de adversidades en frutales, que contribuyan a obtener rendimientos estables y sostenidos a lo largo del tiempo.

-Comprender los principios fisiológicos que regulan el desarrollo y la productividad de las especies frutales, aplicándolos en situaciones prácticas para prolongar la vida útil de las plantaciones.