De cuánto será la Asignación Universal por Hijo de ANSES en diciembre 2025

Este ajuste no es exclusivo de la AUH: también alcanzará a la Asignación por Embarazo (AUE), que subirá hasta $115.600, según precisó el organismo. En el caso de la AUE, la modalidad de pago se divide entre un 80 % mensual y un 20 % que se liquida una vez al año, cuando las familias presenten la libreta con los certificados requeridos.

Además, otros programas sociales también se verán beneficiados con el mismo porcentaje: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $272.597,08, mientras que las pensiones no contributivas destinadas a la vejez y la invalidez escalarán a $238.522,44. Por otra parte, el beneficio para madres de siete hijos llegará al nivel del haber mínimo jubilatorio.

Quiénes pueden recibir la AUH y cómo se cobra

La Asignación Universal por Hijo está pensada para madres, padres, tutores o responsables legales de menores de hasta 18 años que vivan en el mismo hogar y que estén desempleados, en empleo informal o trabajando en servicios domésticos. En el caso de personas con discapacidad a cargo, el beneficio se extiende sin límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES.

ANSES retiene el 20 % del monto mensual como parte del sistema de verificación. Esa retención se libera tras la presentación de la libreta AUH, cuyo trámite puede hacerse de forma digital a través de “Mi ANSES” mediante CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se acredita la concurrencia escolar de los menores y los controles sanitarios correspondientes.

Una vez que la libreta es presentada y aceptada, el 20 % retenido se deposita y el beneficiario puede recibir el total del monto asignado. Los pagos se depositan cada mes en la cuenta elegida por el titular, o por otros canales habilitados por ANSES, asegurando cobertura federal para todos los titulares que cumplan con los requisitos.