Flor Peña: “No podría estar con alguien que no tuviera humor”

La actriz explicó que, tras el éxito de “Mamma Mía” y “Cabaret”, buscaba un nuevo reto teatral. “’Pretty’ es más compleja, más virtuosa para mí: tengo que cantar mejor y más, tengo que bailar más”, señaló. Frente a las críticas por interpretar a un personaje de 23 años con 50, respondió con humor: “Me estoy dando este gusto, tengo 50 y estoy haciendo el personaje de una chica de 23”.

Su compromiso con la excelencia se remonta a su infancia. “Me formé desde muy chiquita. Mi madre me forjó mucho el estudio; tomaba clases de danza, zapateo y actuación. Siempre busco que el resultado sea excelente”, remarcó.

Una crianza no ortodoxa

Peña, madre de tres hijos, reivindicó su estilo de crianza. “Tengo tres varones con personalidades muy fuertes. Me ocupé de que sean empáticos, respetuosos, amorosos y que persigan sus sueños”, dijo. En su hogar, se respetan las individualidades y se fomenta el arte. “Quiero que sean libres y felices, aunque eso implique romper estructuras con las que yo fui criada”.

La actriz reconoció que su modo de vivir genera reacciones encontradas. “Las mujeres fuertes siempre generamos muchas cosas afuera. No dependo de nadie, solo de mí”, afirmó.

Conexión espiritual y aprendizajes

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando habló de su vínculo con su padre fallecido. “A mi papá le costaba mucho mi libertad”, confesó. Gracias a los registros akáshicos, dice mantener conversaciones con él: “Se transformó en mi guía; me sigue cuidando”. Para Peña, esta conexión es parte de un trabajo espiritual que la ayuda a transitar la vida con más empatía.

También reflexionó sobre el paso del tiempo y la fama. “No me obsesiona estar espléndida todo el tiempo. Nuestra vida es como la de cualquier ser humano, con cosas hermosas, difíciles y no tan buenas. Lo importante es cómo nos adaptamos”, señaló.

El teatro como motor

Aunque ha trabajado en televisión y cine, Peña sostiene que su motor es el teatro. “Es el lugar donde me despliego y busco encontrarme con mi primera elección de ser artista. El ritual de dar y recibir con el público no lo cambio por nada”.

La actriz concluyó con un mensaje de tolerancia: “No somos enemigos por tener pensamientos distintos. En las disidencias hay grandes maneras de existir”. (Fuente: Para ti)

