El papa León XIV distinguió a una parroquia entrerriana con la Bendición Apostólica

La comunidad de Nuestra Señora de la Paz, en la ciudad de La Paz, recibió un saludo especial del Sumo Pontífice en el marco de los 100 años de la habilitación del templo.

La ciudad de La Paz atraviesa días de celebración y emoción tras conocerse un gesto que trascendió el ámbito local. El papa León XIV hizo llegar una carta especial junto con la Bendición Apostólica a la parroquia Nuestra Señora de la Paz, con motivo del centenario de la habilitación de su templo, inaugurado originalmente en 1926. La noticia fue compartida por la propia comunidad religiosa, que difundió el mensaje como parte de las actividades conmemorativas. El saludo pontificio se sumó así a los actos litúrgicos y encuentros programados para recordar la historia de una institución que forma parte de la identidad paceña desde hace un siglo.

Un mensaje dirigido a toda la comunidad

La misiva, fechada el 19 de enero y firmada por monseñor Anthony Ekpo, asesor del Santo Padre, transmitió el afecto personal del papa León XIV hacia el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, el párroco local y los fieles que participaron de la celebración realizada el 24 de enero.

En el texto, el Pontífice manifestó su cercanía espiritual y se unió a la acción de gracias por el camino recorrido por la parroquia. Además, valoró “los abundantes frutos de vida cristiana” surgidos a partir del trabajo pastoral desarrollado durante décadas en el norte entrerriano.

La carta del papa León XIV para la parroquia de La Paz.

El reconocimiento no se limitó a un saludo formal, sino que incluyó una invitación a continuar la tarea evangelizadora. El mensaje alentó a la comunidad a redoblar esfuerzos para que la Palabra de Dios llegue a todos los sectores y se fortalezcan los espacios de acompañamiento religioso.

Exhortación pastoral y compromiso social

Entre los puntos destacados, se hizo hincapié en la importancia de sostener el acceso a los sacramentos, la oración comunitaria y la ayuda solidaria a quienes más lo necesitan. Ese aspecto fue interpretado por los referentes locales como un respaldo al trabajo social que la parroquia realiza cotidianamente.

El documento concluye con una invocación a la Virgen María bajo la advocación de Madre del Buen Consejo y la concesión de la Bendición Apostólica “como prenda de bienes celestiales” para todos los fieles.

De esta manera, el papa León XIV se sumó simbólicamente a los festejos por los cien años del templo, un acontecimiento que la comunidad de La Paz vive como un hecho histórico y que refuerza el vínculo entre la Iglesia local y la Santa Sede. Fuente: El Once

