Empleadas domésticas mayo 2026: cuánto cobran y cómo impacta el bono

En este contexto, los empleadores deben ajustarse a los montos mínimos vigentes, que varían según la categoría laboral y la condición de retiro o sin retiro. Cabe recordar que estos valores representan el piso salarial, por lo que pueden incrementarse mediante acuerdos individuales entre las partes.

Para la categoría de tareas generales, la más demandada dentro del sector, los valores se ubican en $3.348,37 por hora y $410.773,52 mensuales para el personal con retiro. En el caso de trabajadoras sin retiro, la cifra asciende a $3.599,86 por hora y $455.160,14 mensuales.

Salarios por categoría y modalidad

En lo que respecta al cuidado de personas, otra de las categorías más frecuentes, los salarios presentan una escala superior. Para quienes trabajan con retiro, el valor por hora es de $3.599,86, con un salario mensual de $455.160,14. En tanto, para la modalidad sin retiro, los montos alcanzan los $4.012,14 por hora y $505.578,34 mensuales.

Las categorías más especializadas, como supervisión o tareas específicas, registran ingresos más elevados, aunque su demanda es menor dentro del mercado laboral doméstico. En todos los casos, los valores deben respetar las condiciones mínimas establecidas por la normativa vigente.

Foto: Archivo Elonce.

El cálculo del salario depende directamente de la carga horaria semanal. Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales, se aplica el valor por hora. En jornadas de entre 24 y 48 horas, se realiza un cálculo proporcional del salario mensual, mientras que para jornadas completas se toma el monto mensual establecido.

Adicionales obligatorios y cálculo del ingreso

Más allá del salario básico, existen adicionales obligatorios que impactan en el ingreso final. Uno de los principales es el adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año trabajado y se calcula sobre el salario mensual.

También se contempla el adicional por zona desfavorable, que implica un incremento del 30% en regiones específicas del país. A esto se suman los aportes y contribuciones, que varían según la cantidad de horas trabajadas y deben ser abonados por el empleador.

Foto: Archivo Elonce.

Estos componentes resultan clave para determinar el salario de bolsillo, ya que algunos conceptos se suman directamente al ingreso, mientras que otros forman parte de las obligaciones previsionales y de seguridad social.

El bono y su impacto en el salario

En paralelo, el esquema vigente incluye el pago de un bono no remunerativo por única vez, cuyo monto depende de la carga horaria semanal. Para quienes trabajan hasta 12 horas, el bono es de $8.000; entre 12 y 16 horas, asciende a $11.500; y para más de 16 horas o personal sin retiro, alcanza los $20.000, publicó Iprofesional.

Este bono representa un refuerzo económico importante, especialmente en un contexto inflacionario, aunque al tratarse de una suma no remunerativa no impacta en el cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

Por otro lado, los aportes y contribuciones obligatorios también registran valores actualizados desde febrero, sin cambios previstos hasta julio de 2026. Para jornadas de 16 horas o más, el total asciende a $37.884,95, incluyendo obra social, jubilación y ART. Fuente: El Once

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