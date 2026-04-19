TC en Concepción del Uruguay: Dianda hizo historia, pero Lambiris largará primero

El piloto uruguayo, a bordo de su Ford Mustang y representante del equipo Gurí Martínez Competición, había finalizado en la segunda posición en la tanda clasificatoria. Sin embargo, la penalización aplicada a Dianda por la CAF cambió el orden y lo dejó como el encargado de largar desde la posición de privilegio en la primera serie.

De esta manera, aunque los puntos por la pole quedaron en manos de Dianda, el beneficio deportivo inmediato fue para Lambiris, quien encabezará la grilla en una jornada clave del fin de semana.

Dianda, el más rápido y un récord histórico

Más allá de la sanción, la actuación de Marco Dianda no pasó desapercibida. El joven piloto de Guatimozín marcó un tiempo de 1m24s833, que lo convirtió en el más veloz de la clasificación y le permitió ingresar en los libros de historia del Turismo Carretera.

Con apenas 18 años y 20 días, Dianda se transformó en el piloto más joven en lograr el mejor tiempo en una clasificación de la categoría, un logro significativo en una de las competencias más exigentes del automovilismo argentino.

Marco Dianda hizo historia. Foto: SoloTC.

“Estoy muy contento. Fue una gran vuelta y un resultado que no podría haber conseguido sin el equipo”, expresó el piloto, destacando el trabajo conjunto que le permitió destacarse en su año debut dentro de la categoría.

La sanción que cambió el panorama

La penalización que afectó a Dianda tiene origen en la competencia anterior disputada en Neuquén. Allí, el piloto fue sancionado por una maniobra peligrosa en perjuicio de Juan José Ebarlín, lo que derivó en la obligación de largar último en la próxima serie que dispute, señaló SoloTC.

Dado que las sanciones se aplican luego de la clasificación, el cambio impactó directamente en la grilla de partida. Así, Lambiris heredó la pole position, mientras que Dianda deberá remontar desde el fondo en su serie.

El top 3 de la clasificación lo completaron Santiago Mangoni, con Chevrolet Camaro, y Nicolás Bonelli, también con Ford Mustang, consolidando una grilla competitiva y variada de cara a las series. Fuente: El Once

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