Fiesta de Disfraces: horarios de los artistas, la pulsera y lo que hay que saber

Sectores de la Fiesta

La FDD en San Nicolás, presentará distintos escenarios, servicios gastronómicos y sectores diferenciados.

El Main Stage, definido como el corazón de la fiesta, presentará una producción visual y digital que recorrierá temáticas de las 24 ediciones anteriores. Los organizadores señalaron que el escenario principal “cuenta con mucha tecnología y escenografía visual”.

El Espacio VIP ofrecerá acceso diferenciado, servicios exclusivos y una vista privilegiada del escenario principal. El Sector Downtown se destinará al descanso y a la recreación, pensado como lugar de encuentro para los asistentes.

Por su parte, el Sector Electrónico presentará un escenario propio y un área VIP, dedicado íntegramente a ritmos electrónicos y sets prolongados.

El Espacio Black será el punto más selecto del evento, con accesos limitados y servicios premium.

Apertura y horarios

La apertura del predio está prevista para las 21 y el cierre, a las 7, con una distribución renovada de espacios y áreas temáticas.

La organización detalló los horarios en el Main Stage y en el escenario de electrónica, donde se presentarán artistas y DJ reconocidos a nivel nacional.

Horarios del Main Stage

El Main Stage será el centro de la programación y reunirá a las figuras principales de la noche. Lauty Gram abrirá su show a las 23:20 con uno de los segmentos más esperados por el público joven.

Luego, a la 1:30, llegará el turno de La Joaqui, quien formará parte de la grilla por primera vez en este evento. A las 2:20 estará Fer Palacio, DJ que ya se presentó en nuestra ciudad el mes pasado durante el Festival Rico ,y que regresa con un set centrado en música urbana.

La madrugada continuará con Luck Ra a las 3:10, en uno de los shows más convocantes de la jornada. El cierre de la fiesta estará a cargo de la Bresh con su clásica “closing party”, que comenzará tras la presentación del cantante cordobés.

Escenario electrónico

En paralelo al escenario principal funcionará el sector electrónico, que iniciará su actividad desde la apertura del predio. Tripartitos realizará un set extendido desde las 21:00, acompañando el ingreso del público en las primeras horas de la noche.

A las 2:30 subirá Manu Desrets, uno de los referentes del género en el país.

El cierre quedará en manos del DJ Rafa Barrios, quien comenzará a tocar a las 4:30 con una propuesta pensada para quienes permanezcan en el predio hasta el final.

La organización destacó la coexistencia de estilos musicales como uno de los atractivos de esta edición, que integrará cumbia, urbano, cuarteto y electrónica.

Un operativo preparado para miles de visitantes

La FDD contará con un amplio despliegue que incluirá barras temáticas, áreas gastronómicas, zonas de descanso y activaciones de marcas.

Habrá transporte gratuito desde distintos puntos de San Nicolás y Ramallo, con servicios entre las 21:30 y la 1:30, y regresos de 05:30 a 07:30.

El estacionamiento tendrá capacidad para más de 3.500 vehículos y no se venderán entradas en el predio.

Además, todo el evento funcionará con sistema cashless, mediante tarjeta o pulsera, según el sector adquirido por cada asistente.

Entradas y dónde conseguirlas

Las entradas ya están disponibles a través de Tickea. Se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que el evento tiene gran convocatoria. Las entradas se encuentran disponibles de manera online en: https://www.tickea.com.ar/fdd-fiesta-de-disfraces/p/10173

El lema de la Fiesta de Disfraces sigue intacto: “Ser lo que queremos ser, donde sea”. Por eso, San Nicolás fue elegida como sede por su ubicación estratégica:

-60 km de Rosario

-180 km de Paraná

-220 km de Buenos Aires

-420 km de Córdoba

Además, el predio cuenta con:

-6 accesos para un ingreso rápido y seguro.

-Estacionamiento para más de 3.500 autos.

-Espacios amplios y modernos para recibir a miles de personas.

Traslados

El evento contará con un sistema de transporte gratuito para asistentes de San Nicolás y Ramallo. Los colectivos comenzarán su recorrido en:

-Francia y Viale

-Alberdi y Urquiza

-Garibaldi y Urquiza

-Falcón y Savio

-Boerr y Savio

-Pombo y Savio

-Luego ingresarán al playón del barrio Somisa y continuarán hasta el Autódromo.

Las salidas serán cada 30 minutos desde las 21:30 hasta la 1:30. Para el regreso, los servicios circularán de 05:30 a 07:30 por el mismo trayecto.

Cómo funciona la pulsera o tarjeta Cashless

Toda la Fiesta de Disfraces funcionará con sistema cashless, que será el único medio de pago para consumos gastronómicos y en barras.

General: Los asistentes deberán solicitar y conservar su tarjeta autocargable en los puntos de carga.

VIP Gold y Black: Al ingresar recibirán una pulsera cashless, que también servirá para entrar y salir de los sectores.

No es obligatorio cargar saldo y el monto no consumido será reembolsable.

¿Cómo cargo mi dispositivo?

Antes del evento (opción online): Disponible hasta el sábado 15 a las 18 h desde la web oficial. Permite ingresar, registrarse, cargar saldo y guardar el QR para presentar en el predio.

Durante el evento

-Acercate a cualquier punto de carga.

-Solicitá una tarjeta autocargable.

-Escaneá el QR impreso y cargá saldo desde tu celular.

-También podés recargar con efectivo o medios electrónicos.

-Las recargas se devuelven vía CBU.

Reembolso del saldo

Es indispensable conservar la tarjeta o pulsera. Si el asistente tiene más de un dispositivo, deberá realizar una solicitud por cada uno. El trámite podrá realizarse del martes 18 al domingo 23, ingresando a la página del evento y siguiendo los pasos indicados.

