Encuentro de Escuelas de Patín en el Polideportivo

Nogoyá
En la tarde del domingo, se realizó un encuentro de escuelas de patin, para celebrar el día del patinador.
Hubo un muy buen número de participantes que realizaron diferentes demostraciones de destrezas y velocidad para el público presente, bajo la supervisión de la profesora Evelyn Guilleron.
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