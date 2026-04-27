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    Encuentro de Escuelas de Patín en el Polideportivo

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    En la tarde del domingo, se realizó un encuentro de escuelas de patin, para celebrar el día del patinador.
    Hubo un muy buen número de participantes que realizaron diferentes demostraciones de destrezas y velocidad para el público presente, bajo la supervisión de la profesora Evelyn Guilleron.
    Puede ser una imagen de patines
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