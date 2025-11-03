Revelan que la vacuna del dengue protege más tiempo del previsto: cuántos años dura

“Hubo un pequeño aumento de la eficacia, pero no es estadísticamente significativo. Esto quiere decir que el refuerzo no sería necesario y que se mantiene la eficacia con las dos dosis iniciales”, explicó Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del Hospital Universitario CEMIC y miembro del Comité de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología.

El esquema consta de dos aplicaciones separadas por tres meses. Según los datos actualizados, la vacuna mantiene una eficacia del 61,2% para prevenir el dengue sintomático y del 84,1% para evitar cuadros graves y hospitalizaciones. “No hace falta dar un refuerzo —coincidió Tomás Orduna, ex jefe de Medicina Tropical del Hospital Muñiz—. Se logra un aumento transitorio de anticuerpos, pero luego vuelven a los niveles anteriores”.

Dengue

Seguridad en adultos mayores

El estudio también confirmó que la vacuna sigue siendo segura en todas las edades. Orduna destacó los resultados de la Fundación Vacunar, que presentó datos “del mundo real” en siete congresos internacionales. De más de 150.000 dosis aplicadas, los mayores de 60 años tuvieron los mismos efectos adversos que los más jóvenes.

“La ANMAT autorizó la vacuna desde los cuatro años. Para los mayores de 60, la CoNaIn no lo avaló al principio y las sociedades científicas pidieron esperar más datos. Yo tengo personas de hasta 90 años vacunadas”, subrayó el médico, recordando que este grupo etario está incluido dentro del rango aprobado por la autoridad sanitaria.

Vacunación en baja

A pesar de la evidencia científica, la campaña de vacunación no alcanzó los niveles esperados. No hay cifras oficiales a nivel nacional, ya que la aplicación fue heterogénea en las provincias y comenzó en el ámbito privado. Sin embargo, se observa una tendencia a la baja.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 232.000 personas se inscribieron para vacunarse, pero solo 80.312 completaron la aplicación. “Ha bajado mucho la cantidad de gente que concurre a vacunarse. La gente se olvida de la necesidad de la vacuna”, señaló Bonvehí.

Los especialistas atribuyen este descenso a una disminución de la percepción del riesgo. La última temporada de dengue (2024/2025) registró 17.964 casos, una cifra muy inferior a los 556.820 contagios de la epidemia récord de 2023/2024, lo que habría generado cierta relajación entre la población. (Clarín)

