Jueves con diferentes trabajos en la ciudad

Nogoyá

En la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en diversas obras de mantenimiento y mejoras de la ciudad.

Trabajos de mantenimiento y corte de césped en el Cementerio municipal.

Mantenimiento, limpieza, borrado de huellas y pozos, ensanche y nivelación en calle Rocamora y Padre Carlos Mujica.

Mantenimiento y mejoras del polideportivo municipal. Se realizó junto a deportistas, mejoras en la cancha de beach vóley “Ana Gallay”.

Construcción de boca de registro cloacal en 1 de Mayo entre Sixto Oris y Marchini.

Corte de Césped en Villa Ghiano, sector de las vías ferroviarias.

