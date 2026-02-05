Nogoyá Times

    Jueves con diferentes trabajos en la ciudad

    Nogoyá

    ➡️En la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en diversas obras de mantenimiento y mejoras de la ciudad.
    ✅ Trabajos de mantenimiento y corte de césped en el Cementerio municipal.
    ✅Mantenimiento, limpieza, borrado de huellas y pozos, ensanche y nivelación en calle Rocamora y Padre Carlos Mujica.
    ✅ Mantenimiento y mejoras del polideportivo municipal. Se realizó junto a deportistas, mejoras en la cancha de beach vóley “Ana Gallay”.
    ✅ Construcción de boca de registro cloacal en 1 de Mayo entre Sixto Oris y Marchini.
    ✅ Corte de Césped en Villa Ghiano, sector de las vías ferroviarias.
