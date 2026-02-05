Nogoyá Times

    Convocatoria Abierta para brindar Talleres de Oficio y Capacitación en el Área de la Mujer, Género y Diversidad

    ➡️Desde el Área de la Mujer, Género y Diversidad y Desarrollo Social de la Municipalidad, se convoca a personas idóneas y profesionales a presentar proyectos para dictar talleres de oficio y capacitación, orientados a fortalecer la autonomía y el desarrollo de habilidades de mujeres y diversidades.
    📌Los proyectos deberán incluir:
    • Carátula
    • Fundamentación
    • Objetivos
    • Contenidos
    • Metodología de trabajo
    📌Modalidad del espacio:
    • 2 horas, una vez por semana
    • Se dictarán en distintos puntos de la ciudad
    📌Fecha de presentación:
    . Desde el Lunes 2/02 hasta el Lunes 16/02
    . Horario de 7.00 a 13.00 hs.
    . Lugar, Maipú 1347 Área de la Mujer
    📲Para más información, 03435-15521851, 📧areamujer@nogoya.gov.ar
