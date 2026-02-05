Convocatoria Abierta para brindar Talleres de Oficio y Capacitación en el Área de la Mujer, Género y Diversidad
Nogoya
Desde el Área de la Mujer, Género y Diversidad y Desarrollo Social de la Municipalidad, se convoca a personas idóneas y profesionales a presentar proyectos para dictar talleres de oficio y capacitación, orientados a fortalecer la autonomía y el desarrollo de habilidades de mujeres y diversidades.
Los proyectos deberán incluir:
• Carátula
• Fundamentación
• Objetivos
• Contenidos
• Metodología de trabajo
Modalidad del espacio:
• 2 horas, una vez por semana
• Se dictarán en distintos puntos de la ciudad
Fecha de presentación:
. Desde el Lunes 2/02 hasta el Lunes 16/02
. Horario de 7.00 a 13.00 hs.
. Lugar, Maipú 1347 Área de la Mujer
Para más información, 03435-15521851, areamujer@nogoya.gov.ar
