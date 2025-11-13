Más de 20 mil hinchas presenciaron la práctica de la Selección Argentina en España

La decisión de abrir las puertas había sido anunciada el martes por la AFA. Para asistir, los hinchas debían retirar entradas gratuitas en el Área de Abonados del club español.

La elección de Elche, ubicado en Alicante, respondió a la necesidad de la Selección de completar su preparación cerca de Europa antes de emprender rumbo a un país donde Argentina nunca jugó oficialmente.

La convocatoria superó todas las expectativas: una ola de fanáticos argentinos se agolpó en las boleterías, lo que llevó a que las entradas se agotaran en menos de 24 horas. Primero tuvieron prioridad los socios de Elche, presidido por el empresario argentino Cristian Bragarnik, y luego el público general.

El estadio vestido de celeste y blanco

El club español preparó una bienvenida especial. El vestuario local fue intervenido con cartelería de la Selección, imágenes de Scaloni, Messi y el plantel levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

En las redes sociales, Elche difundió videos del entrenamiento y uno de ellos mostró a la multitud cantando el himno nacional mientras los jugadores corrían alrededor del campo.

La locura alcanzó uno de sus picos cuando Messi saludó a cada sector del estadio mientras trotaba por la cancha. Los hinchas respondieron con una ovación que se mantuvo durante varios minutos.

El público no fue el único que aprovechó para acercarse. Protagonistas locales se acercaron a saludar al plantel argentino, como el entrenador del Elche, Eder Sarabia, quien coincidió con Messi en el Barcelona cuando integraba el cuerpo técnico de Quique Setién. El reencuentro fue difundido en redes del club con la frase “Un reencuentro muy especial”. También pasaron el capitán del equipo, Josan Ferrández, y el arquero argentino Matías Dituro, quien incluso se presentó con camiseta albiceleste y mate en mano.

Un reencuentro con historia y sinceridad

Las imágenes de Messi y Sarabia compartiendo momentos en Elche llamaron la atención porque el propio técnico español había relatado que su vínculo con el rosarino en Barcelona no había sido el más fluido.

“La química no fue la deseada. No encontramos al mejor Leo Messi en el estado anímico. Ser Leo Messi es dificilísimo ya que eres el mejor jugador de todos los tiempos. Todo eso produce un desgaste mental. Por eso se quiso ir del Barça y nosotros no fuimos capaces de tocar las teclas para sacar lo mejor de él”, había expresado tiempo atrás.

El cuerpo técnico enfocó la práctica en cuestiones futbolísticas: Scaloni ordenó trabajos tácticos con bloques de once contra once, priorizando la salida desde el fondo y la circulación de la pelota. Más tarde, el plantel ensayó jugadas de pelota parada en ataque y defensa, y finalizó con un ejercicio formal de fútbol.

Durante la tarde se esperaba la conferencia de prensa del entrenador y, posteriormente, el viaje a Luanda, Angola. Allí, este viernes 14 de noviembre desde las 13 (hora argentina), el conjunto campeón del mundo disputará su último amistoso del año en el estadio 11 de Noviembre.

Posible equipo para enfrentar a Angola

Si bien Scaloni no confirmó la formación, los ensayos tácticos dejaron entrever un posible once: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Fuente: El Once

