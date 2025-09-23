“La Muni en Tu Barrio” estará en Villa Ghiano

Nogoyá
El miércoles 24 de septiembre, a partir de la hora 15.30, en la intersección de Padre Mujica y la via del tren, se realizará el ciclo “La Muni en tu Barrio”.
Será un encuentro de asistencia ciudadana para información sobre trámites y recepción de reclamos.
Se realizará:
Asesoramiento en abordaje de consumos problemáticos y salud mental
Campaña de prevención del dengue
Recepción de trámites y reclamos sobre los servicios municipales (recolección, tránsito, etc).
Asesoramiento en trámites de Anses y en acceso a la Oficina de Empleo
Puesto de sanitario: control del calendario de vacunación, se tomará la presión y la glucemia.
Castrador Móvil
Clases de Yoga y zumba
Ecocanje
Entre otras
El ciclo estará disponible para todos los vecinos que se quieran acercar.
