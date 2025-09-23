Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    “La Muni en Tu Barrio” estará en Villa Ghiano

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    El miércoles 24 de septiembre, a partir de la hora 15.30, en la intersección de Padre Mujica y la via del tren, se realizará el ciclo “La Muni en tu Barrio”.
    Será un encuentro de asistencia ciudadana para información sobre trámites y recepción de reclamos.
    Se realizará:
    ✅️ Asesoramiento en abordaje de consumos problemáticos y salud mental
    ✅️ Campaña de prevención del dengue
    ✅️ Recepción de trámites y reclamos sobre los servicios municipales (recolección, tránsito, etc).
    ✅️ Asesoramiento en trámites de Anses y en acceso a la Oficina de Empleo
    ✅️ Puesto de sanitario: control del calendario de vacunación, se tomará la presión y la glucemia.
    ✅️ Castrador Móvil
    ✅️ Clases de Yoga y zumba
    ✅️ Ecocanje
    ✅️ Entre otras
    ➡️ El ciclo estará disponible para todos los vecinos que se quieran acercar.

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like